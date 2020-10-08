Азербайджан візьме участь в переговорах з Мінською групою ОБСЄ щодо Карабаху



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Джейхун Байрамов відвідає Женеву і зустрінеться із співголовами Мінської групи ОБСЄ

Міністр закордонних справ Азербайджану вирушає з робочим візитом до Женеви

Міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов відвідає Женеву і зустрінеться із співголовами Мінської групи ОБСЄ. У Женеві 8 жовтня відбудеться міжнародна посередницька зустріч у зв'язку зі збройним конфліктом навколо Нагірного Карабаху.

Про це повідомляє міністерство закордонних справ Азербайджану.

«Міністр закордонних справ Азербайджанської Республіки Джейхун Байрамов вирушає з робочим візитом до Женеви. Мета візиту - зустріч зі співголовами Мінської групи ОБСЄ і уявлення співголовам позиції Азербайджану з врегулювання конфлікт», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє DW, поки неясно, чи приїде в Женеву і глава МЗС Вірменії Зограб Мнацаканян, щоб провести окремі переговори з співголовами Мінської групи ОБСЄ. Представник МЗС Вірменії виключив можливість зустрічі Мнацаканяна з Байрамовим.

За його словами, «не можна однією рукою вести переговори, а іншою - воєнні операції».

Зазначимо, Мінська група була створена в 1992 році з метою розрядки конфлікту навколо Нагірного Карабаху. Її співголовами є Росія, Франція і США.

Нагадаємо, що Азербайджан просить країни світу не пускати вірмен воювати до Нагірного Карабаху. Зазначається, що Азербайджан звернувся до США, Канади, Австралії, Німеччини, Росії, Грузії, України, Білорусі, Узбекистану, Уругваю, Іраку, Ірану, Аргентини, Бразилії, Болгарії та Польщі, а також до Лівану, Греції, Сирії та Франції.

Як повідомлялося, Азербайджан готовий припинити військові дії, якщо Вірменія виведе війська з окупованого Нагірного Карабаху і надасть Баку чіткий план відступу.

Напередодні ввечері Азербайджан заявив про обстріл Вірменією міст поблизу Баку.

Натомість офіційний Єреван заперечує, що обстріл міста Гянджі здійснювався з території Вірменії.

Раніше азербайджанські військові показали відео взяття територій у Нагірному Карабасі.

Також Азербайджан показав наслідки обстрілу Гянджі та повідомив про постраждалих.

До слова, Вірменія готова обговорити введення миротворців РФ до Нагірного Карабаху.

Нагадаємо, Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

Як відомо, 27 вересня на Кавказі сталося чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.