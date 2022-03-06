Обстановка на західному кордоні України спокійна – ДПСУ (фото)

85 тисяч людей обрали для перетину кордону пуyкти пропуску на польській ділянці

До України минулої доби прибуло 18 тисяч осіб, з яких близько 14 тис. – українці

За добу державний кордон України на західній ділянці перетнули понад 133 тисячі осіб та більше 17 тисяч транспортних засобів. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Прикордонники закликають для перетину кордону до ЄС обирати також пункти пропуску на кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Румунією, а також з Молдовою.

Наразі ці пункти пропуску майже порожні або завантажені мінімально.

У повідомленні йдеться про те, що минулої доби на виїзд з України прослідувало майже 116 тисяч осіб. 85 тисяч людей обрали для перетину кордону пункти пропуску на польській ділянці. У результаті цього виникли накопичення людей і автомобілів.

Прикордонники України, а також їх іноземні колеги докладають усіх можливих зусиль щодо пришвидшення оформлення осіб на виїзд з України.

Варто зазначити, що до України минулої доби прибуло 18 тисяч осіб, з яких близько 14 тис. – українці.

Раніше йшлося про те, що зафіксовано певне зменшення потоку громадян на кордоні України з країнами ЄС та Молдови. Рівень завантаженості пунктів пропуску також знижується.

Нагадаємо, міграційна служба тимчасово припинила видачу паспортів.