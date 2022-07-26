Обстріл Чугуєва: з-під завалів будинку культури дістали тіла двох людей

Рятувальники продовжують пошукові та рятувальні роботи після ракетного удару росіян по Чугуєву 25 липня

рятувальники спільно з працівниками комунальних служб другий день поспіль ліквідовують наслідки ворожого ракетного удару

З-під завалів будинку культури в Чугуєві Харківської області у вівторок, 26 липня, дістали тіла двох загиблих внаслідок російського ракетного удару – чоловіка та жінки. Про це повідомляє Головне управління ДСНС в області у Facebook.

Рятувальники продовжують пошукові та рятувальні роботи після ракетного удару росіян по Чугуєву 25 липня. У понеділок з-під завалів дістали чотирьох людей.

«Після цього вже другий день тривали роботи з вилучення з-під завалів ще трьох людей. На жаль, усі вони загинули під уламками зруйнованої будівлі… 27 липня роботи з пошуку ще однієї людини продовжаться», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 25 липня по Чугуївщині вороги випустили більше 10 снарядів зенітно-ракетного комплексу С-300, які призначені для боротьби з тактичною авіацією та ракетами. Але росіяни вирішили вдарити ними по будинку культури, знищивши його повністю, школі та колишньому будинку офіцерів.

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