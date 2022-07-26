Військові накрили вогнем казарми окупантів у Лисичанську

Українські бійці обіцяють окупантам ще більше таких обстрілів

У тимчасово окупованому Лисичанську на Луганщині бійці ЗСУ поцілили в казарми російських окупантів. Про це повідомив Стратком ЗСУ.

В результаті обстрілу загинули 12 бійців російського ОМОНу.

На думку загарбників, хтось із місцевих мешканців здав ЗСУ місце розташування військ окупантів.

«Пекло цим потворам буде тільки за милість. Скрізь, де приземлить свій зад орк щоб хоча б на хвилинку відпочити, його буде чекати подібний подарунок», – запевнили в Страткомі ЗСУ.

Нагадаємо, днями ЗСУ збили ворожий безпілотник, яким пишалися рашисти (фото).

Як повідомлялося, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 26 липня орієнтовно становили: особового складу – приблизно 39 870 осіб, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 722 (+3 за добу). Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

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