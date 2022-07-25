Обстріл Чугуєва: під завалами досі є люди (фото)

У підвалі одного з приміщень ховалися мирні мешканці

Снаряди влучили в школу та будинок культури

25 липня по Чугуївщині вороги випустили більше 10 снарядів зенітно-ракетного комплексу С-300, які призначені для боротьби з тактичною авіацією та ракетами. Але росіяни вирішили вдарити ними по будинку культури, знищивши його повністю, школі та колишньому будинку офіцерів. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Під завалами досі перебувають люди. Підвал був укриттям, адже район вже кілька тижнів безперестанку обстрілюють окупанти. Пошукові роботи тривають», – написав він.

У Клугино-Башкирівці знищена місцева школа. На щастя, ніхто не постраждав. Але збитки для громади колосальні, пошкоджена критична інфраструктура. Саме ця школа забезпечена окремою котельнею і мала б бути пунктом обігріву.

Ракетні удари зруйнували і теплову мережу одного з мікрорайонів.

Нагадаємо, сьогодні вночі під обстріл вкотре потрапив Чугуїв.

Як відомо, триває 152-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі та намагаються утримати позиції на Харківщині та півдні України.

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