Голова МЗС Німеччини: «знижок» при вступі України до ЄС бути не може

Бербок вважає, що надалі процес приєднання має відбуватися на рівних умовах з іншими країнами

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що підтримує надання Україні статусу кандидата на вступ у ЄС, але вважає, що надалі процес приєднання має відбуватися на рівних умовах з іншими країнами. Про це повідомляє Handelsblatt.

«Зараз ми перебуваємо на історичній вісі, і для мене це означає, що ми не можемо діяти відповідно до попередньої формули», – сказала Бербок.

Вона додала, що Північна Македонія та Албанія нарешті мають розпочати переговори про вступ у ЄС, проте Україні теж потрібно пояснити, що вона є частиною ЄС.

Разом із цим посадовиця наголосила, що швидкого процесу приєднання для України не буде.

«Ніяких знижок там бути не може. Але зараз разом із Європейським Союзом ми маємо взяти курс на те, щоб не закрити перед ними двері. Ми тут, щоби підтримати», – зазначила міністерка.

Як відомо, Євросоюз обіцяє в червні розглянути заявку України на членство в ЄС.

Також нагадаємо, що Кіпр і Греція виступають проти прискореного процесу вступу України в ЄС.

Голова Європарламенту Роберта Мецола закликала європейських лідерів не послаблювати допомогу Україні та надати їй статус кандидата в ЄС.

Між іншим, днями Україна приєднається до роумінгового простору ЄС.

Тим часом прем’єр Нідерландів не вірить, що Україна скоро стане кандидатом до ЄС. Як заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, занадто багатьом країнам ЄС не подобається надання статусу кандидата для України.

Напередодні Міністерство закордонних справ відреагувало на заяву міністра Європейських справ Франції Клемана Боне, який вважає, що вступ України до ЄС займе 20 років. У Києві закликають надати Україні статус країни-кандидата в Євросоюз найближчим часом.

Раніше міністр Європейських справ Франції Клеман Бон скептично оцінив шанси України увійти до Євросоюзу. Зокрема, він сказав, що це навряд чи відбудеться через шість років. За його оцінками, процес займе 15 – 20 років.

Про це Бон заявив після того, як президент Франції Еммануель Макрон запропонував створити нове європейське політичне співтовариство і прийняти до його складу Україну, оскільки вступ до ЄС може зайняти роки або десятиліття.