Обстріл Харкова: рашисти влучили у школу і станцію метро на Салтівці (відео)

Один із російських снарядів залетів у квартиру на Салтівці, що на північному сході Харкова

Російські війська продовжують обстрілювати Харків, який не змогли захопити на початку повномасштабної війни

Черговий обстріл Харкова приніс нові руйнування мирної інфраструктури. Традиційно одним із найбільш постраждалих районів слобожанської столиці є район Салтівка. Ось такий «подарунок» від рашистів виявили вранці жителі однієї з квартир.

Внаслідок обстрілу постраждала одна із шкіл на Салтівці.

Рашисти обстріляли вхід до станції метро «Героїв праці», що є кінцевою на Салтівській лінії харківського метрополітену.

Крім того, російські снаряди прилетіли і в село Безлюдівка, яке межує із Харковом на півдні обласного центру.

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Нагадаємо, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив сьогодні, 7 квітня, вранці, що за добу ворог завдав 48 ударів із реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів по території Харківщини.

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