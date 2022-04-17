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    Офіс президента: На звільнених територіях Харківщини відновлюють дороги і комунікації

    Комунальники Харківщини здійснюють санітарне очищення вулиць - Офіс президента: На звільнених територіях Харківщини відновлюють дороги і комунікації
    Комунальники Харківщини здійснюють санітарне очищення вулиць

    «У Чугуєві робота з відновлення триває 24/7», – Тимошенко

    У звільнених від російських окупантів населених пунктах Харківської області проводять електрику, воду, ремонтують будинки та дороги. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

    Так, у звільнених селищах Вільхівка та Мала Рогань відновили електропостачання у 140 споживачів. Проведені ремонтні роботи на частині газопроводів у селах Ємці, Шовкопляси та Велика Рогань.

    У селищі Мала Данилівка роботи з електропостачання виконані на 100%.

    Комунальники Харкова здійснюють санітарне очищення вулиць.

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    Офіс президента: На звільнених територіях Харківщини відновлюють дороги і комунікації
    Офіс президента: На звільнених територіях Харківщини відновлюють дороги і комунікації

    «У Чугуєві робота з відновлення триває 24/7: відремонтували частину водопровідних мереж, відбуваються планові ремонтні роботи на котельні, приводять до ладу будинки, що постраждали від бойових дій», – каже Тимошенко.

    З траси M-03 від Харкова до звільненого Чугуєва вже вивезли 30 одиниць понівеченого військового та цивільного транспорту.

    «Дороги Харківщини – це стратегічні логістичні маршрути для доставки гуманітарних вантажів. Дорожники регулярно проводять аварійний ремонт автошляхів у місцях влучання ворожої артилерії», – розказав Тимошенко.

    Раніше заступник керівника ОП повідомляв, що Президент Володимир Зеленський залучив до планування відновлення зруйнованих міст провідних українських архітекторів.

    Теги: росія окупанти дороги війна ремонт Харківщина Україна Кирило Тимошенко окупація Офіс президента #stoprussia
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    Офіс президента: На звільнених територіях Харківщини відновлюють дороги і комунікації