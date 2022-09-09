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Мер Харкова повідомив про потужний обстріл міста

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мер Харкова повідомив про потужний обстріл міста
Рашисти вдарили по центральній частині та деяких окраїнах Харкова
фото з соцмереж

Окупанти обстріляли Харків з реактивних систем залпового вогню

Жителі Харкова під час повітряної тривоги почули гучні вибухи. Загроза обстрілу на даний момент оголошена тільки у Харківській області. 

Місцеві Telegram-канали повідомляють про сім прильотів по місту. Відомо, що рашисти б’ють по центральній частині та деяких окраїнах Харкова.

Згодом вибухи підтвердив мер міста Ігор Терехов.

«Потужний обстріл Харкова із РСЗВ. Поки що точно відомо про прильоти у Шевченківському районі. Попередньо постраждав дитсадок та пожежа на одній автозаправці», – йдеться в повідомленні.

Про постраждалих інформація уточнюється.

Раніше повідомлялося, що в останні дні ворог збільшив інтенсивність ударів по Харкову та населених пунктах області. Активізація окупантів пов'язана перш за все з успіхами ЗСУ, які зараз звільняють територію області.

Нагадаємо, Збройні сили України розпочали оборонні операції на Харківському напрямку з метою повернення окупованих територій. На цей час наші бійці вклинились в оборону ворога на глибину до 50 км. 

Також повідомлялося, що у боях в Балаклії Харківської області в полон до української армії потрапили вояки рашистського спеціального загону швидкого реагування (СОБР). Як пізніше з’ясувалося, до рук ЗСУ потрапив російський підполковник Андрій Сичевой, який керував угрупуванням «Запад».

Теги: ворог обстріл рашисти Харків окупанти

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