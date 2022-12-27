Обстріл Харківщини та атака на Херсон: яка ситуація в регіонах

За добу на Донеччині один поранений цивільний

Внаслідок обстрілів на Харківщині зайнялися житлові будинки

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Одеській, Миколаївській, Чернівецькїй, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінничині, Житомирщині, Чернігівщині, Черкащині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Сумщина

Вночі росіяни із САУ обстріляли Середино-Будську громаду. Сьогодні зранку противник відкрив вогонь по Зноб-Новгородській громаді. Без жертв та руйнувань. Минулої доби на території Середино-Будської громади одна ворожа міна розірвалася на прикордонні. По Есманьській громаді ворог вів мінометний обстріл, 16 прильотів. Білопільська громада: противник застосував артилерію, шість прильотів. Без постраждалих.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Малі Щербаки, Кам’янське, Новоданилівка, Мала Токмачка, Ольгівське, Преображенка, Дорожнянка, Новоандріївка, Щербаки, Білогір‘я, Темирівка, Малинівка, Плавні, Павлівка. Внаслідок обстрілів є руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів РФ. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

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Харківщина

Під ворожим вогнем минулої доби опинялися населені пункти Харківського та Чугуївського районів. Внаслідок ворожих обстрілів в селищах Дворічна та Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району пошкоджено житлові будинки, сталися пожежі. На щастя, без жертв та постраждалих. Триває розмінування деокупованих районів області. Протягом доби піротехніки ДСНС знешкодили 43 вибухонебезпечних предмети.

Дніпропетровщина

Росіяни знову обстріляли Нікопольщину. П'ять разів ударили з «Градів» та важкої артилерії по Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Минулося без постраждалих. У Нікополі пошкоджені три приватні будинки і стільки ж господарських споруд. Понівечена лінія електропередач. У Червоногригорівській громаді пошкоджені шість приватних будинків, два газогони, електромережа, магазин та парники. У Марганецькій громаді наслідки ударiв з’ясовуються.

Луганщина

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Новоселівського і Стельмахівки. На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстрілював з танків, ствольної та реактивної артилерії райони Новоселівського, Стельмахівки, Коломийчихи, Діброви і Площанки. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється. Ситуація в області залишається складною.

Донеччина

Минулої доби від обстрілів потерпали населені пункти: Бахмут (житловий сектор); Авдіївка (житловий сектор); с. Карлівка (Карлівське водосховище); смт. Велика Новосілка (житловий сектор); с.Іванівське (житловий сектор); с. Островське (житловий сектор). За добу на Донеччині один поранений цивільний.

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Херсонщина

Ворог продовжує масовано обстрілювати Херсонщину з реактивних систем залпового вогню, мінометів та важкої артилерії. За інформацією ГШ ЗСУ, постраждала цивільна інфраструктура Новоолександрівки, Гаврилівки, Республіканця, Новокаїрів, Берислава, Веселого, Садово, Томариного, Тягинки, Микілського, Придніпровського, Інженерного, Антонівки та Херсона. За минулу добу російські окупанти 40 разів обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Місто Херсон ворог атакував 11 разів. Поцілили в завод, приватні та багатоквартирні будинки. Минулої доби через російські обстріли одна людина дістала поранення. В області тривають роботи із розчищення доріг, відновлення зв’язку, знешкодження вибухонебезпечних предметів. До Херсонщини надходить гуманітарна допомога.

Триває 307-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Диліївка, Красногорівка, Водяне, Веселе, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.