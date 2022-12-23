На Сумщину проникла ворожа ДРГ

Після короткого бою у ворога – двоє вбитих

Вчора, 22 грудня група російських військових пересікла лінію державного кордону України. Її знищила місцева тероборона. Про це повідомляє голова місцевої ОВА Дмитро Живицький.

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Зазначається, що на території Краснопільської громади, поблизу села Високе, наші тероборонівці вступили в бій з російською ДРГ.

«Після короткого бою, втрати ворога – мінімум двоє вбитих. З нашого боку обійшлося без втрат. Дякую нашим захисникам та захисницям за оборону», – йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що військові розбили ДРГ окупантів у районі Бахмута.

До слова, триває 303-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 6 авіаційних ударів, зокрема, по цивільних об’єктах в Харківській та Дніпропетровській областях. Також ворог здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.