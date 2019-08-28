Обвал будинку у Дрогобичі: остання оперативна інформація



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Пошуково-рятувальні роботи проводяться безперервно, в ручному режимі із застосуванням засобів малої механізації

Станом на 19 годину, проводиться розбір завалу будівельних конструкцій. Завантажено та вивезено 17 самоскидів будівельного сміття.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Усіх мешканців пошкодженого будинку евакуйовано, їм надається психологічна допомога - залучено 4 психологи ДСНС, надано психологічну допомогу 12 особам - вирішується питання щодо їх тимчасового розселення.

Пошуково-рятувальні роботи проводяться безперервно, в ручному режимі із застосуванням засобів малої механізації та інженерної техніки. Організовано роботу двох оперативних дільниць з обох боків завалу. Будуть здійснюватися до остаточного виявлення зниклих осіб.

В ході проведення пошуково-рятувальних робіт силами ДСНС з під завалів врятовано 7 осіб із них 5 дітей, яких госпіталізовано до медичних закладів з різними травмами.

Під завалами виявлено тіла 2 загиблих.

Всього до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 470 осіб та 75 одиниць техніки.

Як відомо, вдень у середу у будинку в Дрогобичі обвалилася ще одна плита над руїнами.

Нагадаємо, 28 серпня о 2:46 у м. Дрогобич по вул. Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх.

Під завалами виявлено тіла двох загиблих. Врятовано сім осіб, із них п’ять дітей, яких госпіталізовано до медичних закладів з різними травмами.

Рятувальники опублікували відео з місця трагедії в житловому будинку у Дрогобичі.

Президент Володимир Зеленський у зв’язку з обвалом житлового будинку у Дрогобичі заявив, що доручить новому уряду провести аудит житлових будинків по всій країні.

У Дрогобичі оголошено два дні жалоби за загиблими внаслідок обвалу у будинку на вул.Грушевського.