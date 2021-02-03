Щоб ні духу, ні слуху. Як «Слуга народу» стирає сліди Дубінського

На сайті «слуг» вже немає жодної інформації про Дубінського

За минулу ніч із сайту партії «Слуга народу» зникла вся інформація про Олександра Дубінського. Так, немає не тільки біографії нардепа, а і взагалі будь-яких згадок про Київську обласну організацію, яку політик очолює.

Про це свідчить розділ «Ми у регіонах» на сайті політсили.

При тому, що ще вчора вся вищеназвана інформація була на сайті «Слуги народу».

У розділі «Ми у регіонах» вказані всі регіональні організації партії, крім Київської обласної.

Нагадаємо, 11 січня до санкційного списку Мінфіну США потрапили Олександр Дубінский, екс-нардеп Олександр Онищенко та ще п’ять соратників народного депутата Андрія Деркача, якого було внесено туде ще у 2020 році. Американська влада пояснила, що всі вони були частиною російської мережі зовнішнього впливу.

Через кілька днів після введення санкцій перестав працювати сайт dubinsky.pro, домен якого було зареєстровано через американський хостинг. А 28 січня Youtube заблокував канал Дубінського із понад 300 тис. підписниками.

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1 лютого парламентська фракція «Слуга народу» на своєму засіданні проголосувала за виключення зі своїх лав нардепа Олександра Дубінського. За виключення Дубінського віддали свої голоси 198 членів фракції, 29 – проти, 19 – не голосували.

На засіданні парламенту 2 лютого спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зачитав повідомлення про те, що Дубінський більше не є представником фракції СН.

Народна депутатка від партії «Слуга народу» Ірина Верещук повідомила, що на зборах політсили буде розглянуто питання членства Дубінського. «Я підходила щодо цього до керівника партії Олександра Корнієнка. Найближчим часом будуть відбуватися збори членів партії. Він (Дубінський, – ред) є керівником організації Київської області, й це питання теж буде вирішуватися», – заявила вона.

Дубінський своє виключення з лав парламентської фракції «Слуги народу» вважає безвідповідальним, безпідставним, аморальним і принизливим для країни.