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    Політика

    «Слуги народу» поділилися на дві групи через санкції проти каналів Медведчука

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    <p>Більшість &laquo;слуг&raquo; підтримує рішення РНБО й указ президента щодо санкцій</p> - «Слуги народу» поділилися на дві групи через санкції проти каналів Медведчука

    Більшість «слуг» підтримує рішення РНБО й указ президента щодо санкцій

    Нардеп Корнієнко припустив обговорення санкцій на засіданні фракції перед початком наступного пленарного тижня

    Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що фракція розділилася на дві групи щодо санкцій проти народного депутата Тараса Козака і телеканалів «112 Україна», Zik та NewsOne.

    Про це він заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».

    За словами Корнієнка, наразі немає сенсу в окремому обговоренні санкцій на нараді фракції, оскільки на цей момент в юридичній площині питання санкцій вичерпане і немає можливості Верховної Ради якось вплинути на процес.

    «Засідання з цього питання не було і мені здається, що необхідності в ньому зараз немає. Ніхто з колег не говорив про це. Вони розділилися на дві великі групи. Одна група, думаю, менша, інша – більша. Більшість підтримує рішення РНБО й указ президента. Є ті, хто висловлювалися в чаті зі своєю окремою позицією», – зауважив він.

    Нардеп припустив обговорення санкцій на засіданні фракції перед початком наступного пленарного тижня.

    Раніше «слуга народу» пояснила, чому канали Медведчука не заблокували 1,5 року тому.

    Зазначимо, МВС готується до можливих силових провокацій через санкції РНБО.

    Раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов назвав рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти телеканалів 112, NewsOne та Zik послідовним кроком української влади в боротьбі з російською гібридною агресією. 

    Нагадаємо, що рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором. 

    Сполучені Штати Америки підтримали санкції проти каналів «112 Україна», NewsOne і Zik нардепа Тараса Козака. Вашингтон розцінює їх як протидію зловмисному впливу Росії.

    Комітет парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав санкції проти народного депутата Тараса Козака, а також восьми компаній. Рішення ухвалили 3 лютого. 

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    Теги: ЗМІ телебачення санкції партії політика партія Слуга народу Олександр Корнієнко фракція
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