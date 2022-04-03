Очільник Донеччини розповів про телефонні дзвінки від окупантів

Павла Кириленка намовляли до співпраці вже на другий день війни

Одразу після вторгнення окупанти намагалися схилити на свій бік представників місцевої влади України. Зокрема агресори телефонували керівнику Донецької облдержадміністрації та за сумісництвом військово-цивільної адміністрації Павлу Кириленку. Про це чиновник розповів в інтерв’ю «Суспільному».

«Дзвінок був 25 лютого: «конкрєтний разговор», – пригадав він. Російські загарбники намагалися переконати главу Донецької області у тому, щоб він пішов із ними на співпрацю. Саме це й було метою телефонного дзвінка на другий день повномасштабної війни Росії проти України.

Кириленко зазначив, що навіть не став розмовляти з росіянами, як тільки почув їхній говір і вже зрозумів, хто саме йому телефонує. «Говір цей. Я кажу: «Ой, я по вашому говору вже все зрозумів» і поклав слухавку», – згадав голова Донецької ОВА.

Проте росіяни не облишили ідею у тому, щоб «переконати» очільника Донеччини. Були навіть прямі погрози, але вже у повідомленнях.

Потім прийшла СМС: «Я полковник такий-то, я вам рекомендую піти на співробітництво. Від цього залежить безпека та життя ваше і ваших людей».

«Контакт заблокований, працюємо далі», – констатував Кириленко.

Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань відкрило 38 проваджень щодо допомоги агресору українськими посадовцями та правоохоронцями.

Мер міста Рубіжне, що в Луганської області, Сергій Хортів вже вдруге зрадив Україну і перейшов на бік російських окупантів.