Окупанти обстріляли фосфорними снарядами Мар’їнку (фото)

У Мар’їнці були виявлені з десяток загорянь унаслідок обстрілів

Рятувальники ліквідували загоряння, що виникли внаслідок обстрілів

Російські окупанти знову використали фосфорні снаряди. Сьогодні, 30 березня, у Мар’їнці були виявлені з десяток загорянь, їх ліквідували рятувальники ДСНС. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Також під обстріл потрапили Георгіївка, Новокалинове та Очеретине. Постраждалих серед цивільних немає, але пошкоджено кілька будинків.

Крім того, внаслідок обстрілів знову знеструмлено Авдіївку.

Раніше повідомлялося, що вранці 30 березня росіяни завдали авіаударів по Мар'їнці та Новомихайлівці, після чого почали працювати артилерією в районі цих населених пунктів.

До слова, у Харківській та Сумській областях зафіксовано випадки застосування новітніх російських протипіхотних мін із сейсмічним датчиком.

24 березня окупанти обстріляли населені пункти Луганщини, наносячи авіаудари та скинувши фосфорні бомби. Внаслідок дій ворога загинуло четверо людей, серед яких діти.

Внаслідок російських обстрілів в Україні загальна площа забруднення вибухонебезпечними предметами становить 300 тис. кв. км.