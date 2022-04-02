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    Події в Україні

    Мер Рубіжного підтримав окупантів (відео)

    Мер Рубіжного розповідає про &laquo;геноцид Донбасу&raquo; і &laquo;український нацизм&raquo; - Мер Рубіжного підтримав окупантів (відео)
    Мер Рубіжного розповідає про «геноцид Донбасу» і «український нацизм»
    фото: Сергій Хортів/ Facebook

    Хотів заявляє, що в кровопролитті на території України винні «Європа і Америка»

    Мер міста Рубіжне, що в Луганської області, Сергій Хортів вже вдруге зрадив Україну і перейшов на бік російських окупантів. Про це повідомив журналіст Денис Казанський у Facebook.

    «Сергій Хортів, який у 2014 році підтримував бойовиків, але потім уник відповідальності, знову перейшов на бік окупантів. Тепер він волає про «геноцид Донбасу» і «український нацизм», хоча до початку війни спокійно працював мером і ні на який геноцид не скаржився», – написав Казанський.

    Він також опублікував відео, на якому Хортів каже, що російські військові нібито «прийшли рятувати дітей, жінок і літніх людей». При цьому він заявляє, що в кровопролитті на території України винні «Європа і Америка».

    «Сьогодні, якщо ви стоїте ЗСУ під автоматами, складайте зброю і йдіть. Нам не потрібні такі «захисники». Це наша батьківщина, наша земля. Ми її відновимо, і ми тут будемо жити раз і назавжди»,– заявив Хортів.

    Нагадаємо,як повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, у продовж доби обстрілів зазнали міста Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Гірське, населені пункти Березове, Тошківка. Там пошкоджено або зруйновано 31 об’єкт – 27 житлових будинків, будівля комунальної служби в Сєвєродонецьку, інші об’єкти інфраструктури.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна мер Україна окупація #stoprussia
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    Мер Рубіжного підтримав окупантів (відео)