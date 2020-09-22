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    Події в Україні

    Арешт Стерненка завершився

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    Сергій Стерненко перебував під нічним домашнім арештом - Арешт Стерненка завершився
    Сергій Стерненко перебував під нічним домашнім арештом

    Стерненко очікує від прокуратури нового подання про арешт

    Одеський активіст Сергій Стерненко заявив, що сьогодні, 22 вересня, закінчився термін його домашнього арешту. Про це він написав у Твіттері.

    «Закінчився мій домашній арешт», – зазначив Стерненко.

    Згодом він додав, що очікує від прокуратури нового подання про арешт. «Але це не означає, що його не буде знову. Прокуратура Зеленського взагалі вимагає закрити мене в СІЗО», - написав він.

    Нагадаємо, 6 серпня Шевченківський районний суд Києва підтвердив домашній арешт Стерненка, але змінив умови – з цілодобового на нічний домашній арешт.

    Під Приморським судом Одеси 31 серпня невідомі напали на Стерненка та намагалися облити його невідомою речовиною.

    До слова, у середині липня Сергій Стерненко заявив, що слідство у справі щодо третього нападу на нього зупинили.

    Стерненку 11 червня оголосили про підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

     

    Одеса арешт напад Сергій Стерненко
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