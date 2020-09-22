Арешт Стерненка завершився
Стерненко очікує від прокуратури нового подання про арешт
Одеський активіст Сергій Стерненко заявив, що сьогодні, 22 вересня, закінчився термін його домашнього арешту. Про це він написав у Твіттері.
«Закінчився мій домашній арешт», – зазначив Стерненко.
Закінчився мій домашній арешт— Сергій Стерненко (@sternenko) September 22, 2020
Згодом він додав, що очікує від прокуратури нового подання про арешт. «Але це не означає, що його не буде знову. Прокуратура Зеленського взагалі вимагає закрити мене в СІЗО», - написав він.
Але це не означає, що його не буде знову. Прокуратура Зеленського взагалі вимагає закрити мене в СІЗО.— Сергій Стерненко (@sternenko) September 22, 2020
Нагадаємо, 6 серпня Шевченківський районний суд Києва підтвердив домашній арешт Стерненка, але змінив умови – з цілодобового на нічний домашній арешт.
Під Приморським судом Одеси 31 серпня невідомі напали на Стерненка та намагалися облити його невідомою речовиною.
До слова, у середині липня Сергій Стерненко заявив, що слідство у справі щодо третього нападу на нього зупинили.
Стерненку 11 червня оголосили про підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.