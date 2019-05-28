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    Один військовий на Донбасі сьогодні отримав поранення

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    Один військовий на Донбасі сьогодні отримав поранення

    З початку доби незаконні збройні формування порушили режим тиші два рази

    Сьогодні, 28 травня, на Донбасі один військовий Збройних сил України отримав поранення.

    Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

    «Від початку доби ворог двічі порушив режим припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» противник обстріляв наші позиції поблизу міста Мар’їнка і селища Широкине з мінометів калібру 120 мм», - йдеться в повідомленні.

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    Також повідомляється, що внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

    «На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються», - додали в прес-службі.

    До слова, рівно п'ять років тому, в ніч з 26 на 27 травня 2014 року, терористи так званої «ДНР» увірвалися в спорткомплекс «Дружба» у Донецьку, зв'язали охорону, винесли оргтехніку, плазмові екрани, засоби зв'язку, сейф, який знаходився у фан-магазині, викрали службові автомобілі, і вчинили підпал спортивної споруди.

    Крім того терорист Гіркін розповів, як в 2014 році ховався за спинами мирних жителів Донбасу.

     

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