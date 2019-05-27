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    Думки вголос

    Терорист Гіркін розповів, як в 2014 році ховався за спинами мирних жителів Донбасу

    • Денис Казанський

      Журналіст

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    Ігор Гіркін&nbsp; - Терорист Гіркін розповів, як в 2014 році ховався за спинами мирних жителів Донбасу
    Ігор Гіркін 

    Ще одне важливе свідчення для міжнародних судів і підручників історії

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    Бывший командир боевиков ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) дал новое интервью, в котором откровенно рассказал, как в 2014-м году вместе со своими людьми прятался за спинами мирных жителей Славянска и подставлял их под обстрелы.

    - Там, где мы пытались дать бой вне застройки, мы, к сожалению, терпели поражение. Как мне говорили украинские военные: что ж вы как трусы сидите, выходите в поле, не прикрывайтесь мирными людьми. Ну извините! Выйти в поле для того, чтобы нас уничтожили? Я все-таки не Дон Кихот! - рассказал Стрелков.

    Что же это получается? Те самые кровавые каратели и фашисты, которые якобы мечтали устроить геноцид русскоязычных жителей Донбасса, на самом деле не хотели стрелять в мирное население и просили Гиркина не прикрываться гражданскими? А доблестные «освободители» и «ополченцы» использовали женщин и детей в качестве живого щита, потому что в честном бою терпели поражения?

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    Когда в 2014 году мы об этом писали, сторонники России говорили, что все это ложь и украинская пропаганда. Но теперь сам командир «ополчения ДНР» признал, что тактика «защитников Донбасса» с самого начала состояла в том, чтобы подставить под снаряды мирных жителей.

    Что ж, ещё одно важное свидетельство для международных судов и учебников истории. Признание Гиркина нужно крутить в режиме нон-стоп на центральных площадях городов Донбасса. Чтобы местные не забывали, как «братская Россия» на самом деле «спасала их от бандеровцев».

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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