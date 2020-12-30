Прокурори відкликали клопотання про арешт Татарова

В Офісі Венедіктової кажуть, що на даний момент немає підтверджень обґрунтованості пред’явленої Татарову підозри

На засіданні Вищого антикорупційного суду прокурори заявили про відкликання клопотання про обрання запобіжного заходу заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову.

Представник сторони обвинувачення пояснив рішення тим, що на даний момент немає підтверджень обґрунтованості пред’явленої Татарову підозри.

На початку судового засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у середу представник обвинувачення озвучив заяву нової групи прокурорів із проханням про відкликання клопотання. «Відкликаємо клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою... Наразі ми не можемо стверджувати, що підозра була обґрунтованою», - сказав представник сторони обвинувачення.

У заяві прокурорів наголошується на необхідності вивчення матеріалів справи в повному обсязі, на що прокурори не мали часу після передання справи з Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) до Служби безпеки України (СБУ) та зміни групи процесуальних керівників.

Захист Татарова повною мірою підтримав заяву прокурорів. Суд пішов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення за заявою прокурорів.

Нагадаємо, що 28 грудня прокурори проігнорували засідання суду у справі Татарова.

Раніше стало відомо, що «Слуги народу» отримали темники щодо справи Татарова. Зокрема у документі наголошується, що говорити про причетність Татарова до будь-яких злочинів передчасно, бо судді Антикорупційного суду ще не оцінювали матеріали, зібрані НАБУ.

Верховний суд відмовився відкривати касаційне провадження через зміну підслідності справи Татарова. 24 грудня Офіс генерального прокурора передав провадження, в якому фігурує ексзаступник голови Офісу президента Олег Татаров, з Національного антикорупційного бюро до Служби безпеки України.

Перед цим НАБУ відкрило кримінальне провадження через можливе незаконне втручання генпрокурора Ірини Венедіктової у справу Татарова.

18 грудня НАБУ вручило заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову підозру. Крім того, детективи НАБУ отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова. Однак на Банковій детективів не пустили.

21 грудня Татаров відвідав НАБУ та написав заяву про призупинення службових повноважень.

2 грудня НАБУ та САП підготували підозру Татарову в причетності до фальсифікації експертизи у справі Микитася, але генпрокурор Ірина Венедіктова завадила врученню підозри.