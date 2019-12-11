Офіс президента підкоригував комюніке Нормандської четвірки
В українській версії комюніке знайшли помилку
Офіс президента виправив українську версію комюніке, яке 9 грудня після переговорів прийняли лідери «нормандського саміту» Отже, тепер український текст комюніке приведено у відповідність з англомовним оригіналом.
Зміни стосуються пункту №3 «Заходи щодо імплементації політичних положень Мінських угод», де мова йде про особливий статус Донбасу.
Так, в першому варіанті Офіс президента виклав вказаний пункт в такій редакції: сторони зацікавлені у виконанні «всіх правових аспектів Закону про особливий порядок місцевого самоврядування (особливого статусу) окремих районів Донецької та Луганської областей...».
Пізніше в опублікованому на сайті президента України комюніке прибрали згадку про сам закон про особливий статус. Тепер це виглядає так: «... всіх правових аспектів особливого порядку місцевого самоврядування (особливого статусу)...» ОРДЛО.
Виправлена редакція тепер повністю збігається з офіційними текстом, опублікованим на сайті Єлісейського палацу за підсумками «нормандської зустрічі»: The sides express interest in agreeing within the Normandy format (N4) and the Trilateral Contact Group on all the legal aspects of the Special Order of Local Self-Government – special status – of Certain Areas of the Donetsk and Luhansk Regions – as outlined in the Package of Measures for the Implementation of the Minsk Agreements from 2015 – in order to ensure its functioning on a permanent basis.
Раніше з’явилося комюніке за підсумками саміту лідерів Нормандської четвірки у Парижі.
Також президент Володимир Зеленський виступив на підсумковій пресконференції лідерів Нормандської четвірки. Він розповів про підсумки саміту та зізнався, що є багато питань, які не вдалось вирішити. Зеленський заявив, що заявив, що питання виборів на Донбасі обговорюватимуть члени Тристоронньої контактної групи.
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