Вибори на Донбасі обговорять на наступній зустрічі Нормандської четвірки



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Лідери Нормандської четвірки планують зустрітися через чотири місяці

Президент України Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції лідерів Нормандської четвірки заявив, що питання виборів на Донбасі обговорюватимуть члени Тристоронньої контактної групи.

За словами Зеленського, лідери Нормандської четвірки обговорять напрацьовані пропозиції на наступній зустрічі президентів України, Росії, Франції та канцлера Німеччини через чотири місяці.

Раніше з’явилося комюніке за підсумками саміту лідерів Нормандської четвірки у Парижі.

Раніше президент Володимир Зеленський виступив на підсумковій пресконференції лідерів Нормандської четвірки.

Він розповів про підсумки саміту та зізнався, що є багато питань, які не вдалось вирішити.

Також канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що були досягнуті пункти про розмежування, розширення мандати ОБСЄ та рішення про проведення наступної зустрічі.

Також президент Франції Еммануель Макрон задоволений зустріччю лідерів «нормандського формату» у Парижі 9 грудня.



