Офіс Зеленського хоче повернути призов на строкову службу в армію з 18 років



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В Україні хочуть повернути призов на строкову службу в армію з 18 років

Відповідна ініціатива була озвучена в Офісі президента в ході робочої наради яку підтримав Генеральний Штаб ЗС України

У Міністерстві оборони планують ініціювати повернення призову на строкову службу в армію з 18 років.

Про це на брифінгу Армія Inform розказав начальник відділення комплектування Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ підполковником Микола Качаненко.

Повідомляється, що відповідна ініціатива була озвучена в Офісі президента під час робочої наради яку підтримав Генеральний Штаб ЗСУ.

За словами начальника відділення комплектування Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ підполковник Миколи Качаненка, на даний момент існують розбіжності між законом «Про військовий обов'язок і військову службу» та Указу президента про призов. Зокрема, в законі йдеться, що призов на строкову службу проводиться для громадян, яким виповнилося 18 років, а згідно з президентським указом, призов громадян здійснювався з 20 років.

«Така розбіжність негативно впливає на призовну кампанію. Молода людина, зазвичай, після закінчення школи чи коледжу намагається влаштуватися в житті — хтось починає працювати, хтось заводить сім’ю. І в подальшому хлопець розглядає службу в армії як небажану», – розказав офіцер.

Окрім відновлення призову з 18 років, а не як зараз у 20 років, також було піднято питання збільшення суми штрафів щодо неявки за повісткою та інші законодавчі ініціативи щодо підвищення відповідальності призовників за порушення правил військового обліку і, зокрема, за неявку до військкомату за повісткою та ухилення від військової служби

«Для призовника сьогодні не є проблемою сплатити штраф у 255 гривень і продовжувати ігнорувати повістки. За ухилення від військової служби у нас покарання не «позбавлення волі», а лише «обмеження». Найсуворіший наш суд у кращому випадку може винести вирок у вигляді умовного покарання. Тому окремим призовникам вигідніше навіть бути умовно засудженими, ніж служити у війську», – розказав полковник.

До слова, раніше міністр оборони Андрій Загороднюк, виступаючи у Раді під час години запитань до уряду, заявив, що скорочення Збройних сил України не планується.