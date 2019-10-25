Контррозвідка проти свинарчуків: спецслужба на стежці війни

Масштабні розкрадання в сфері військово-промислового комплексу відбувалися за поблажливої пасивності відповідальних посадових осіб СБУ часів генерала армії Грицака

Ні для кого не секрет, що за роки війни в тилу у нас сформувалась ціла армія бездушних фанатиків наживи, які без жодних докорів сумління постачають захисникам Батьківщини металобрухт за державний кошт, закуповують запчастини за цінами втричі дорожчими за ринкові, проводять фіктивні ремонти техніки та озброєння тощо. Окрім крупнокаліберних злодіїв першого рангу,чиї прізвища давно на вустах, в другому ешелоні цієї армії продуктивно орудує ціла зграя пройдисвітів, мерзотників і негідників, які поки невідомі широкому загалу.

Яскраве свідчення цьому – наразі не надто резонансна реалізація оперативної розробки українських контррозвідників, які цього тижня затримали в аеропорту «Бориспіль» колишнього заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі Ю. Бровченка. Слідчі СБУ підозрюють згаданого персонажа в тому, що спільно з директором Державного підприємства «Безпека України» Глазуновим та громадянином США Кіржневом він організував протиправну схему з метою зниження обороноздатності держави та зриву виконання державного оборонного замовлення України.

Щоправда, «громадянин США» сам по собі особа каламутна, як вода в річці Кальміус восени: уродженець РФ, ще далекого 2004 року затримувався співробітниками ФСБ РФ за підозрою в шпигунстві та даванні забара російським чиновникам.

Волохата лапа Луб’янки тут настільки очевидна, що аж незручно.

Ввічливі українські контррозвідники ведуть мову про умисні дії за попередньою змовою групою осіб з іншими невстановленими особами на шкоду обороноздатності та економічній безпеці України, з вчиненням дій, направлених на надання іноземній державі, іноземній організації та їх представникам допомоги в веденні підривної діяльності проти України.

Мова от про що: ці перці, заздалегідь не маючи наміру постачання Україні устаткування та обладнання, організували укладення між ДП «Безпека» та ДАХК «Артем» контракту на виконання державного оборонного замовлення із закупівлі та передачі обладнання для виробництва в Україні снарядів калібру 152 і 155 мм.

Це – боєприпаси для головного ударного кулака українських богів війни, наших далекобійних крупнокаліберних гаубиць, які не раз наводили страх і сіяли смерть на ворожих позиціях на Донбасі.

При цьому, Глазунов умисно обрав постачальником обладнання запропоновану Кіржневим американську компанію «Gray Fox Logistics». Загальна сума контракту – 16 мільйонів 579 тисяч доларів США. Строк поставки обладнання – квітень 2019 року.

Основний напрям діяльності компаній «Gray Fox Logistics» та її власниці «Grey Fox Aviation and Logistics» – надання транспортних послуг у сфері перевезень. Жодного стосунку до військової сфери та постачання військових товарів ніколи не мали та мати не могли.

Логічно, що ніякої виробничої лінії ніхто нікуди на поставив, ніяких снарядів наша артилерія не отримала, зате авансовий платіж – 8,2 млн. доларів наших з вами коштів – фіктивним офшорним підприємствам успішно перераховано та присвоєно.

Далі терпіти цю вакханалію не можна було, якщо спецслужба прагне зберегти принаймні самоповагу.

Враховуючи наявність в діях перерахованих осіб ознак вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 111 КК України «державна зрада» у формі надання допомоги іноземній організації в проведенні підривної діяльності проти України, слідчі зареєстрували відповідне провадження, а контррозвідники перейшли до затримань та обшуків.

Неприємним відкриттям може стати очевидний факт: масштабні розкрадання в сфері військово-промислового комплексу відбувалися за поблажливої пасивності відповідальних посадових осіб СБУ часів генерала армії Грицака.

Джерело: блог Юрія Михальчишина

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