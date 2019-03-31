Жоден українець з РФ поки не взяв участь у виборах на території Грузії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українці, які проживають у Росії, можуть проголосувати у посольствах України в Казахстані, Грузії та Фінляндії

Станом на 17:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом) у Грузії на виборах президента України проголосувало 255 осіб. Близько 25-30 особам відмовили. Жодного українського виборця, які постійно перебувають у Росії, голосувати поки не приїхало. Про це повідомив голова дільничної виборчої комісії з виборів президента України закордонної виборчої дільниці №900018 Володимир Назаренко, пише УНН.

«Станом на 17:00 у нас такі дані: на виборчій дільниці у нас 8 460 виборців по списках. З них 561 особа – це зареєстровані виборці на території Грузії, стоять на консульському обліку», - сказав Назаренко.

З його слів, громадяни України, які постійно перебувають на території Росії, також зареєстровані. Він також повідомив, що жоден українець з РФ поки не взяв участь у виборах на території Грузії.

«Вони не приїхали, ще поки що жодного не приїхало», - сказав голова виборчої комісії.

«Від загальної кількості зареєстрованих, у тому числі з Росії, виборців проголосувало 3%. Від грузинських списків зареєстрованих – це 45,9%. Явка висока. В кількості це виражається: 255 виборців проголосували. Десь 25-30 виборцям було відмовлено», - зазначив Назаренко, додавши, що згадані громадяни, зокрема, не стояли на консульському обліку.

Наразі на дільниці, за його словами, післяобідня «година тиші».

«Думаю, ще будуть люди, але вже небагато», - додав він.

Нагадаємо, 31 грудня минулого року ЦВК перенесла 5 виборчих дільниць з території Російської Федерації до посольств України в Грузії, Казахстані та Фінляндії.

До слова, сьогодні на Закарпатті, у Береговому активно голосує табір ромів.

Також зазначимо, що на виборчу дільницю у Мінську не пустили російських журналістів.

Раніше у США стартували вибори президента України.

Також повідомлялося, що в Австралії завершилося голосування на виборах президента України.

Читайте також:



