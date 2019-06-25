Округи, які підтримали Трампа в 2016 році, переживають економічні проблеми



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Меланія і Дональд Трамп

За останні два роки в 207 округах фіксується погіршення ділової активності

Дослідження Економічної інноваційної групи показало економічні проблеми в округах США, які в 2008 і 2012 році підтримали Барака Обаму, а в 2016 році проголосували за Дональда Трампа. Про це пише видання AXIOS.

Мова йде про нижчі темпи створення нових робочих місць, зменшення кількості нових підприємців, а також зменшення кількості робітників. Всього мова йде про ситуацію в 207 округах. В 53% цих округів в 2016-18 роках спостерігалося зменшення населення загалом.

Із іншого боку в 94% таких округів за цей же час спостерігалося зменшення кількості робітників. Саме від того як будуть голосувати виборці в таких регіонах, буде залежати те чи зможе Дональд Трамп переобратися на посаду президента в 2020 році.

Нагадаємо, тиждень Дональд Трамп офіційно оголосивпро початок передвиборної кампанії 2020 року.

Під час виступу Трамп заявив, що президент Барак Обама «нічого не зробив», коли його поінформували про російське втручання у вибори в 2016 році. Потім він, звертаючись до аудиторії, звинуватив «радикальних опонентів-демократів» в бажанні «знищити вас» і «бажанні знищити нашу країну, якою ми її знаємо». Президент підкреслив: «Це неприйнятно. Цього не станеться».

Дональд Трамп також звинуватив демократів у небажанні змиритися з висновками розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про російське втручання. Він заявив, що республіканці «перемогли в разі зі звітом Мюллера, а тепер вони (демократи) хочуть повторну спробу».