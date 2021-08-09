Участь у Кримській платформі підтвердила ще одна європейська країна

Нагадаємо, що саміт «Кримська платформа», проведення якого заплановано на 23 серпня, об'єднає десятки держав і міжнародних організацій. Країни-учасниці першого саміту вже практично завершили узгодження Кримської декларації – документа, який має бути проголошений за підсумками саміту.

Українська влада готує довгострокову концепцію роботи платформи за п’ятьма пріоритетними напрямками – політика невизнання протиправної анексії Криму, санкції, безпека в Азово-Чорноморському регіоні, захист прав людини й дотримання міжнародного гуманітарного права, екологічні та економічні наслідки анексії.

Як раніше повідомлялося, група депутатів естонського парламенту (Рійгікогу) схвалила українську ініціативу щодо створення «Кримської платформи», яка покликана консолідувати міжнародне співтовариство навколо питання деокупації півострова.

Раніше стало відомо, що сеймом Латвії була створена депутатська група міжнародної «Кримської платформи» для підтримки України в її зусиллях з деокупації Криму та відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно-визнаних кордонах.