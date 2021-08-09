  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Участь у Кримській платформі підтвердила ще одна європейська країна

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Перший саміт &laquo;Кримської платформи&raquo; має відбутися 23 серпня 2021 року - Участь у Кримській платформі підтвердила ще одна європейська країна
    Перший саміт «Кримської платформи» має відбутися 23 серпня 2021 року
    Фото з відкритих джерел

    Кількість учасників зросла до 34

    Участь в Саміті Кримської платформи підтвердила ще одна європейська країна. Таким чином кількість учасників саміту зросла до 34. Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

    «Ще одна європейська країна щойно підтвердила участь в Саміті Кримської платформи. Кількість учасників зросла до 34. Підтримка Платформи продовжує зростати, а ми продовжуємо працювати над залученням нових країн», – написав Кулеба у Twitter.

    Міністр не уточнив, про яку саме з країн йдеться.

    «Кримська платформа» – новий консультативний і координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді викликам, що зростають, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети – деокупації Криму та повернення його Україні. Діяльність «Кримської платформи» має розпочатися на саміті 23 серпня, на який запрошено дипломатів і лідерів іноземних держав.

    Нагадаємо, що саміт «Кримська платформа», проведення якого заплановано на 23 серпня, об'єднає десятки держав і міжнародних організацій. Країни-учасниці першого саміту вже практично завершили узгодження Кримської декларації – документа, який має бути проголошений за підсумками саміту.

    Українська влада готує довгострокову концепцію роботи платформи за п’ятьма пріоритетними напрямками – політика невизнання протиправної анексії Криму, санкції, безпека в Азово-Чорноморському регіоні, захист прав людини й дотримання міжнародного гуманітарного права, екологічні та економічні наслідки анексії.

    Як раніше повідомлялося, група депутатів естонського парламенту (Рійгікогу) схвалила українську ініціативу щодо створення «Кримської платформи», яка покликана консолідувати міжнародне співтовариство навколо питання деокупації півострова.

    Раніше стало відомо, що сеймом Латвії була створена депутатська група міжнародної «Кримської платформи» для підтримки України в її зусиллях з деокупації Криму та відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно-визнаних кордонах.

    Теги: МЗС Крим санкції саміт політика Twitter Дмитро Кулеба влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Участь у Кримській платформі підтвердила ще одна європейська країна