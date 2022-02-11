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    Думки вголос

    Перемовини радників «Нормандського формату» завершились нічим – війна продовжиться

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

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    Від Нормандських перемовин очікують великих змін, але... - Перемовини радників «Нормандського формату» завершились нічим – війна продовжиться
    Від Нормандських перемовин очікують великих змін, але...
    фото: 5 канал

    Путін не шукає компромісів

    Перемовини в Берліні завершились нічим. Війна продовжиться, загроза не зменшується

    Від нормандських перемовин очікують великих змін, а реальність в тому, що жодного міліметру для компромісів просто не існує, і ніяких змін бути не може.

    Представник Росії Козак в результаті поскаржився, що Україна не збирається вести перемовини з окупаційною адміністрацією «ЛДНР»: «Це ключове протиріччя, яке Україна відмовилась погоджувати».

    Висновки такі:

    1. Путін не шукає компромісів. Не зважаючи на тиск Заходу, Росія буде продовжувати погрози Україні розширенням фронту агресії.

    2. Росія поступово поглинає окуповані території, і не збирається йти звідти. Це окупація землі де-факто, а питання з де-юре Кремль не дуже цікавить.

    3. Росія продовжить кидати сили для дестабілізації ситуации в України.

    4. Україні треба готуватись до тривалої війни, бо військова загроза не буде зменшуватись. Треба вчитись з цим жити, ніякі перемовини окупацію не виправлять.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Нормандський формат Росія Мінські угоди війна
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    Перемовини радників «Нормандського формату» завершились нічим – війна продовжиться