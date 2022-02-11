Перемовини радників «Нормандського формату» завершились нічим – війна продовжиться
Путін не шукає компромісів
Перемовини в Берліні завершились нічим. Війна продовжиться, загроза не зменшується
Від нормандських перемовин очікують великих змін, а реальність в тому, що жодного міліметру для компромісів просто не існує, і ніяких змін бути не може.
Представник Росії Козак в результаті поскаржився, що Україна не збирається вести перемовини з окупаційною адміністрацією «ЛДНР»: «Це ключове протиріччя, яке Україна відмовилась погоджувати».
Висновки такі:
1. Путін не шукає компромісів. Не зважаючи на тиск Заходу, Росія буде продовжувати погрози Україні розширенням фронту агресії.
2. Росія поступово поглинає окуповані території, і не збирається йти звідти. Це окупація землі де-факто, а питання з де-юре Кремль не дуже цікавить.
3. Росія продовжить кидати сили для дестабілізації ситуации в України.
4. Україні треба готуватись до тривалої війни, бо військова загроза не буде зменшуватись. Треба вчитись з цим жити, ніякі перемовини окупацію не виправлять.