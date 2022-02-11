Перемовини радників «Нормандського формату» завершились нічим – війна продовжиться

Від Нормандських перемовин очікують великих змін, але...

Путін не шукає компромісів

Перемовини в Берліні завершились нічим. Війна продовжиться, загроза не зменшується

Від нормандських перемовин очікують великих змін, а реальність в тому, що жодного міліметру для компромісів просто не існує, і ніяких змін бути не може.

Представник Росії Козак в результаті поскаржився, що Україна не збирається вести перемовини з окупаційною адміністрацією «ЛДНР»: «Це ключове протиріччя, яке Україна відмовилась погоджувати».

Висновки такі:

1. Путін не шукає компромісів. Не зважаючи на тиск Заходу, Росія буде продовжувати погрози Україні розширенням фронту агресії.

2. Росія поступово поглинає окуповані території, і не збирається йти звідти. Це окупація землі де-факто, а питання з де-юре Кремль не дуже цікавить.

3. Росія продовжить кидати сили для дестабілізації ситуации в України.

4. Україні треба готуватись до тривалої війни, бо військова загроза не буде зменшуватись. Треба вчитись з цим жити, ніякі перемовини окупацію не виправлять.

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