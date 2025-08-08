Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі

Виникли пожежі на декількох локаціях

У ніч на 8 серпня російська окупаційна армія здійснила масовану атаку дронів на Київщину. Під ударом опинились Буча та Ірпінь. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали.

Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами. За попередніми даними, зафіксовано влучання та виникли пожежі на декількох локаціях. Місцеві чули щонайменше 10 гучних вибухів.

Наразі влада не коментувала наслідки. Як повідомляють у місцевих пабліках, на місця влучань виїхали екстрені служби. Також зазначається, що у містах перебої з електропостачанням.

Цієї ночі Харків зазнав атаки ворожим дроном «шахед». Внаслідок атаки в Салтівському районі виникла пожежа на цивільному підприємстві.

Нагадаємо, в Україні триває 1261-й день повномасштабної війни

Російські загарбники завдали одного ракетного та 55 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 104 керовані авіабомби. Крім цього, залучили для ураження 1 724 дрони-камікадзе та здійснили 4 015 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

7 серпня станом на 22:00 відбулося 119 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.