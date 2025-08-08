Головна Країна Події в Україні
Ворог атакував «шахедами» Харків

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Ворог атакував «шахедами» Харків
Ворог атакував Харків
Виникла пожежа на цивільному підприємстві

У ніч на 8 серпня російські терористи атакували Харків ударними дронами. Наслідки повідомила місцева влада, передає «Главком».

«Харків зазнав атаки ворожим дроном «шахед» – у місті пролунали вибухи», – написав мер міста Ігор Терехов.

За словами Терехова, внаслідок атаки в Салтівському районі виникла пожежа на цивільному підприємстві.

Окрім того, місцеві ЗМІ повідомляють про пожежу після влучання «шахеда» в Балаклії.

Нагадаємо, ввечері 5 серпня російські терористи вчергове завдали ударів по місту Харків. Росіяни вдарили дроном по АЗС. 

Спершу про удар по Київському району міста повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Він повідомив, що влучання зафіксовано в АЗС. Згодом щодо постраждалих уточнив інформацію очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він повідомив, що внаслідок удару постраждала 20-річна дівчина. За словами Синєгубова, її госпіталізували. 

Нагадаємо, Росія протягом минулого тижня завдала удари різними видами озброєння по щонайменше 44 населених пунктах Харківської області, зокрема, по місту Харків. 

«Внаслідок обстрілів постраждали 35 осіб, серед них – 4 дітей: 6-річна дівчинка і 9-річний, 10-річний та 5-місячний хлопчики. На жаль, 9 людей загинуло. Ще одна людина загинула внаслідок вибуху боєприпасу, 3 людей постраждали», – повідомив Синєгубов.

