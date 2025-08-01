Удар по Києву 31 липня: під завалами ще можуть бути люди

Пошуково-рятувальні роботи на місці удару РФ тривають

Кількість жертв внаслідок останньої атаки Російської Федерації на столицю України зросла до 28 осіб. Проте, як повідомив речник ДСНС Києва Олександр Хорунжий в етері телемарафону, під завалами будинку у Святошинському районі ще можуть перебувати люди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву речника.

«Внаслідок терористичного акту загинуло на даний момент вже 28 людей. Щойно передали інформацію, що ще одну людину в Святошинському районі з-під уламків дев'ятиповерхівки витягнули наші рятувальники», – зазначив Хорунжий.

Він додав, що пошуково-рятувальні роботи тривають, і є ймовірність знайти ще постраждалих, оскільки розбір завалів продовжується.

«Розбір завалів триває, пошуково-рятувальні роботи тривають. За нашою інформацією, під завалами ще можуть бути люди. Тому рятувальники не завершують свою роботу, вони будуть її продовжувати навіть коли завершаться пошуково-рятувальні роботи, бо будуть розпочаті аварійно-відновлювальні роботи, тому працюємо», – підкреслив речник ДСНС.

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Нагадаємо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Масована комбінована атака росіян тієї ночі забрала життя щонайменше 28 людей, серед яких троє дітей – трьох, шести та 17 років, ще 159 отримали поранення. Під час ракетного удару у Святошинському районі Києва загинула патрульна поліцейська Лілія Степанчук. Рятувальники деблокували її тіло з-під завалів. Лілія Степанчук працювала інспектором взводу №2 роти №3 батальйону № 1 полку № 2 (з обслуговування лівого берега) управління патрульної поліції у місті Києві Департаменту патрульної поліції. До лав поліції приєдналась у 2017 році.

Також російська ракета 31 липня вбила шестирічного українського каратиста Матвія Марченка. Хлопчик був наймолодшим сином у родині. Його старші брати – Михайло (вісім років) та Лев (12 років) – також займаються карате. За словами його тренера Ігоря Єфименка, хлопчик тренувався вже півтора року, і незважаючи на юний вік, мав велику цілеспрямованість і серйозне ставлення до тренувань.

До слова, у ніч з 30 на 31 липня внаслідок масованого ракетного обстрілу країни-агресора було пошкоджено територію Національної кіностудії імені Олександра Довженка – однієї з найстаріших та найважливіших кіностудій світу.