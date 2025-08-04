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Атака на Київщину: пошкоджено будинки в Бориспільському районі (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Атака на Київщину: пошкоджено будинки в Бориспільському районі (фото)
У Бориспільському районі пошкоджень зазнали шість приватних будинків
фото: поліція Київської області/Facebook

Інформація про постраждалих відсутня

Сьогодні, 4 серпня, російські окупанти знову завдали ударів по столичному регіону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Повідомляєтьсся, що станом на 8:40 у Бориспільському районі пошкоджень зазнали шість приватних будинків та автомобіль. Інформація про постраждалих наразі до поліції не надходила.

За даними керівника Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника, унаслідок атаки у Бориспільському районі влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено.

Наслідки обстрілу у Бориспільському районі
Наслідки обстрілу у Бориспільському районі
фото: поліція Київської області/Facebook
Наслідки обстрілу у Бориспільському районі
Наслідки обстрілу у Бориспільському районі
фото: поліція Київської області/Facebook
Наслідки обстрілу у Бориспільському районі
Наслідки обстрілу у Бориспільському районі
фото: поліція Київської області/Facebook

На місці події працюють група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції Київщини. Правоохоронці документують наслідки атаки ворога на область.

Поліція закликає громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та негайно прямувати до укриття під час її оголошення.

Нагадаємо, до пізнього вечора та вранці 4 серпня російська терористична армія продовжувала атакувати Нікопольщину. Окупанти били FPV-дронами, скидали боєприпаси з БпЛА та обстрілювали з артилерії. За даними влади, під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська громади. Внаслідок чого поранені троє людей: чотиримісячна дівчинка – «важка». Жінки 40 та 46 років – у стані середньої тяжкості.

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Теги: обстріл Київ поліція автомобіль укриття окупанти

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