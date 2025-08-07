Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 7 серпня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лінія фронту станом на 7 серпня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 7 серпня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1261-й день повномасштабної війни

Російські загарбники завдали одного ракетного та 55 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 104 керовані авіабомби. Крім цього, залучили для ураження 1 724 дрони-камікадзе та здійснили 4 015 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

7 серпня станом на 22:00 відбулося 119 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Сьогодні ворог чотири рази атакував на Південно-Слобожанському напрямку – у районах Вовчанська та Фиголівки, наразі триває один бій.

Лінія фронту станом на 7 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив дев’ять спроб наступу в районах Мирного, Голубівки, Кіндрашівки, Степової Новоселівки та Загризового.

Лінія фронту станом на 7 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбивали 19 штурмових дій у районах Зеленої Долини, Карпівки, Ямполівки, Колодязів, Торського, а також у напрямках Серебрянки, Григорівки й Ольгівки. Ще два бої досі тривають.

Лінія фронту станом на 7 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Ворог чотири рази атакував у районах Григорівки та Федорівки, але був відбитий.

Лінія фронту станом на 7 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Підрозділи окупантів атакували в районі Оріхово-Василівки та у напрямках Новомаркового і Ступочок. Українські підрозділи відбили всі п’ять атак.

Лінія фронту станом на 7 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Диліївки, Торецька, Щербинівки, Олександро-Калинового та Русиного Яру. Наразі триває один бій.

Лінія фронту станом на 7 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Від початку доби противник 29 разів атакував у районах Полтавки, Бойківки, Миколаївки, Новоекономічного, Родинського, Сухецького, Лисівки, Заповідного, Звірового, Котлиного, Удачного, Зеленого Кута та Горіхового. Наші захисники стримують натиск противника, бої досі тривають.

Лінія фронту станом на 7 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Українські воїни відбили десять атак загарбників у районах Філії, Товстого, Зеленого Поля, Вільного Поля, Комишувахи, Воскресенки та у напрямку Новоіванівки. Ще два бої тривають.

Лінія фронту станом на 7 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1261-й день повномасштабної війни в Україні.

