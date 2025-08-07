Лінія фронту станом на 7 серпня 2025. Зведення Генштабу

В Україні триває 1261-й день повномасштабної війни

Російські загарбники завдали одного ракетного та 55 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 104 керовані авіабомби. Крім цього, залучили для ураження 1 724 дрони-камікадзе та здійснили 4 015 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

7 серпня станом на 22:00 відбулося 119 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Сьогодні ворог чотири рази атакував на Південно-Слобожанському напрямку – у районах Вовчанська та Фиголівки, наразі триває один бій.

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив дев’ять спроб наступу в районах Мирного, Голубівки, Кіндрашівки, Степової Новоселівки та Загризового.

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбивали 19 штурмових дій у районах Зеленої Долини, Карпівки, Ямполівки, Колодязів, Торського, а також у напрямках Серебрянки, Григорівки й Ольгівки. Ще два бої досі тривають.

На Сіверському напрямку

Ворог чотири рази атакував у районах Григорівки та Федорівки, але був відбитий.

На Краматорському напрямку

Підрозділи окупантів атакували в районі Оріхово-Василівки та у напрямках Новомаркового і Ступочок. Українські підрозділи відбили всі п’ять атак.

На Торецькому напрямку

Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Диліївки, Торецька, Щербинівки, Олександро-Калинового та Русиного Яру. Наразі триває один бій.

На Покровському напрямку

Від початку доби противник 29 разів атакував у районах Полтавки, Бойківки, Миколаївки, Новоекономічного, Родинського, Сухецького, Лисівки, Заповідного, Звірового, Котлиного, Удачного, Зеленого Кута та Горіхового. Наші захисники стримують натиск противника, бої досі тривають.

На Новопавлівському напрямку

Українські воїни відбили десять атак загарбників у районах Філії, Товстого, Зеленого Поля, Вільного Поля, Комишувахи, Воскресенки та у напрямку Новоіванівки. Ще два бої тривають.

