Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі

Наслідки атаки уточнюються

У ніч на 22 вересня російські окупанційні війська здійснили атакуна Сумську громаду. Наслідки повідомила місцева влада, передає «Главком».

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров зазначив, що влучання зафіксовано у Ковпаківському районі міста. Наразі триває обстеження території, залучені всі екстрені служби. Наслідки атаки з'ясовуються.

Сумська МВА уточнила, що, за попередніми даними, зафіксовано три влучання, а на місцях влучань виникли пожежі.

Також цієї ночі Київщина опинилась під атакою ворожих безпілотників.

За повідомленням ОВА, у Бориспільському районі унаслідок атаки сталося загорання триповерхового житлового будинку. Також виникла пожежа у двох приватних будинках.

Оперативні служби на місцях. Триває ліквідація загорянь. Інформація щодо потерпілих не надходила.