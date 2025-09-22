Головна Новини
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Дрони атакували Сумщину
фото з відкритих джерел

Наслідки атаки уточнюються

У ніч на 22 вересня російські окупанційні війська здійснили атакуна Сумську громаду. Наслідки повідомила місцева влада, передає «Главком».

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров зазначив, що влучання зафіксовано у Ковпаківському районі міста. Наразі триває обстеження території, залучені всі екстрені служби. Наслідки атаки з'ясовуються.

Сумська МВА уточнила, що, за попередніми даними, зафіксовано три влучання, а на місцях влучань виникли пожежі.

Також цієї ночі Київщина опинилась під атакою ворожих безпілотників.

За повідомленням ОВА, у Бориспільському районі унаслідок атаки сталося загорання триповерхового житлового будинку. Також виникла пожежа у двох приватних будинках.

Оперативні служби на місцях. Триває ліквідація загорянь. Інформація щодо потерпілих не надходила.

