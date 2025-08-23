Головна Країна Події в Україні
Атака на Краматорськ та Конотоп, вибухи у Росії: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Головні новини ночі проти 23 серпня
Наразі про постраждалих у Конотопі та Краматорську не повідомляли

Ворог обстріляв Краматорськ та Конотоп, у Волгоградській області пролунали вибухи, аварія у Нью-Йорку, пожежа на нафтобазі у США. 

«Главком» зібрав головні події ночі проти 23 серпня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака та Краматорськ

Увечері російські окупанти обстріляли місто Краматорськ. 

За повідомленням міськради, буквально за годину у місті пролунало більше ніж 30 вибухів.

«У період часу з 21:47 по 22:59 з боку російських окупаційних військ відбувся ворожий обстріл, було чутно понад три десятки вибухів (тип озброєння встановлюється) по Краматорську», – йдеться у повідомленні.

Обстріл Конотопа

У ніч на 23 серпня Конотоп зазнав чергової атаки дронів-камікадзе.

За словами міського голови Конотопа Артема Семеніхіна, бойова частина одного з дронів могла важити не менше 90 кг.

«Вибухи дуже сильні», – повідомив Семеніхін у Telegram. Станом на 1:16 ночі вже було організовано роботу гуманітарного штабу, який почне діяти з 8:00 ранку саме в районі ураження.

Інформацію про постраждалих, за словами Семеніхіна, буде надано згодом. Одне з влучань зафіксоване в районі Недригайлова.

Вибухи у Росії

У ніч на 23 серпня дрони атакували російський Волгоград та область. 

Як розповів губернатор, один із безпілотників впав поблизу багатоповерхового житлового будинку у місті Петрів Вал. Внаслідок падіння пошкоджено скління будівлі. За попередньою інформацією, троє мешканців отримали поранення.

Також, за його словами, внаслідок падіння уламків БПЛА сталося загоряння сухої рослинності, осередок пожежі локалізовано.

Пожежа у Штатах

У місті Розленд, штат Луїзіана сталася серйозна пожежа з вибухом на виробничій площадці Smitty’s Supply. Внаслідок інциденту влада обов’язково евакуювала мешканців у радіусі 1,6 км. 

За словами офіційних осіб, внаслідок пожежі на підприємстві Smitty's Supply інформації про постраждалих не надходило, але всі мешканці радіусом 1,6 км повинні евакуюватися.

Влада ще не може надати відповіді, що саме спричинило пожежу, чи існує значний хімічний ризик і скільки часу може знадобитися пожежникам, щоб взяти ситуацію під контроль.

ДТП у Нью-Йорку

Внаслідок аварії автобуса в Нью-Йорку загинуло щонайменше п'ятеро людей. Автобус перевозив 52 людей з Ніагарського водоспаду до Нью-Йорка, коли втратив керування та з'їхав у кювет. 

 Автобус втратив керування на міжштатній автомагістралі та з'їхав на розділювальну смугу, а потім опинився в кюветі. Більшість людей не були пристебнуті ременями безпеки. Людей усередині викинуло, коли вікна розбилися. 

Туристи були переважно індійського, китайського та філіппінського походження, і чиновники намагалися доставити на місце події перекладачів.

