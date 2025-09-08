Заяви Трампа про Україну, вибухи на Київщині: головне за ніч

За повідомленням місцевих пабліків, під ударом опинилася Трипільська теплоелектростанція на Київщині

Цієї ночі ворог атакував Київщину, Трамп зробив декілька заяв про війну в Україні, у Стамбулі спалахнув протест.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 7 вересня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Київщину

У ніч на 8 вересня Київщина знову опинилась під атакою дронів-камікадзе. Сильні вибухи лунали на Обухівщині.

За попередніми даними, під ударом опинилася Трипільська теплоелектростанція. Моніторингові канали повідомили, що декілька ударних дронів летіли на Трипілля, ймовірно, на ТЕС.

Через обстріл у кількох районах області фіксувались перебої зі світлом. Влада поки не повідомляла про атаку та наслідки.

Заяви Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна між Росією та Україною може бути завершена, і він впевнений, що зможе це зробити.

У традиційному для себе стилі Трамп згадав про свій досвід у врегулюванні міжнародних конфліктів та критикував нинішню ситуацію.

«Слухай, я... ми це зробимо. Ситуація з Росією та Україною... ми її вирішимо. Я впевнений, що ми це зробимо. Я вірю, що ми це владнаємо, але я ними не задоволений. Мене не влаштовує нічого, що пов’язано з цією війною», – заявив Трамп.

Також він заявив, що європейські лідери відвідають Сполучені Штати в понеділок або вівторок, щоб обговорити шляхи вирішення російсько-української війни та повідомив, що незабаром поговорить з диктатором Володимиром Путіним.

Протести у Стамбулі

У Туреччині з новою силою спалахнули протести проти президента Реджепа Тайїпа Ердогана. Причиною стало оточення поліцією офісу опозиційної Республіканської народної партії (CHP) у Стамбулі.

Увечері 7 вересня поліція фактично заблокувала головний CHP після судового рішення про зміну керівництва місцевої організації. Лідер партії Озгюр Озель назвав це «осадженням» і закликав прихильників виходити на вулиці.

Влада ж відповіла забороною демонстрацій у кількох районах мегаполіса та посиленням поліцейської присутності.

За повідомленням місцевих ЗМІ, під час протестів виникли сутички з поліцією.