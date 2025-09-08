Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Заяви Трампа про Україну, вибухи на Київщині: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Заяви Трампа про Україну, вибухи на Київщині: головне за ніч
Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення ситуацією щодо війни в Україні
фото: Білий дім

За повідомленням місцевих пабліків, під ударом опинилася Трипільська теплоелектростанція на Київщині

Цієї ночі ворог атакував Київщину, Трамп зробив декілька заяв про війну в Україні, у Стамбулі спалахнув протест.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 7 вересня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Київщину

У ніч на 8 вересня Київщина знову опинилась під атакою дронів-камікадзе. Сильні вибухи лунали на Обухівщині.

За попередніми даними, під ударом опинилася Трипільська теплоелектростанція. Моніторингові канали повідомили, що декілька ударних дронів летіли на Трипілля, ймовірно, на ТЕС.

Через обстріл у кількох районах області фіксувались перебої зі світлом. Влада поки не повідомляла про атаку та наслідки.

Заяви Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна між Росією та Україною може бути завершена, і він впевнений, що зможе це зробити.

У традиційному для себе стилі Трамп згадав про свій досвід у врегулюванні міжнародних конфліктів та критикував нинішню ситуацію.

«Слухай, я... ми це зробимо. Ситуація з Росією та Україною... ми її вирішимо. Я впевнений, що ми це зробимо. Я вірю, що ми це владнаємо, але я ними не задоволений. Мене не влаштовує нічого, що пов’язано з цією війною», – заявив Трамп.

Також він заявив, що європейські лідери відвідають Сполучені Штати в понеділок або вівторок, щоб обговорити шляхи вирішення російсько-української війни та повідомив, що незабаром поговорить з диктатором Володимиром Путіним.

Протести у Стамбулі

У Туреччині з новою силою спалахнули протести проти президента Реджепа Тайїпа Ердогана. Причиною стало оточення поліцією офісу опозиційної Республіканської народної партії (CHP) у Стамбулі. 

Увечері 7 вересня поліція фактично заблокувала головний CHP після судового рішення про зміну керівництва місцевої організації. Лідер партії Озгюр Озель назвав це «осадженням» і закликав прихильників виходити на вулиці.

Влада ж відповіла забороною демонстрацій у кількох районах мегаполіса та посиленням поліцейської присутності.

За повідомленням місцевих ЗМІ, під час протестів виникли сутички з поліцією.

Теги: війна Дональд Трамп обстріл партії протест Київщина влада ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вперше з початку війни росіяни поцілили по будівлі Кабміну
Удар по Будинку уряду. Час діяти
Вчора, 16:25
Ніякого припинення війни Путін поки не пропонує
Переговори на Алясці – черговий трюк Кремля
11 серпня, 13:32
Мова тіла і жести президентів США та Росії були яскравими
Мова тіла Трампа й Путіна та дірка в іміджі: видання Reuters дійшло невтішного висновку
16 серпня, 08:11
За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.
Удар по Одещині: спалахнув обʼєкт паливно-енергетичної інфраструктури (фото)
18 серпня, 07:59
Марсело де Соуза: Об'єктивно нове керівництво США стратегічно сприяло Російській Федерації
Президент Португалії назвав Трампа російським агентом
28 серпня, 23:46
Віткофф припустився помилки, не взявши на зустріч з Путіним секретаря з Держдепартаменту
Спроби Трампа завершити війну перетворилися на хаос через «дипломатичний провал» Віткоффа – Reuters
29 серпня, 02:47
Атака на станцію відбулася близько 5 ранку 28 серпня
У РФ знищено інфраструктуру вузлової залізничної станції Твєрь
28 серпня, 20:13
Дональд Трамп висловив розчарування через свою нездатність швидко завершити бойові дії в Україні
Трамп закликав Європу припинити купувати російську нафту
4 вересня, 18:24
США перестануть допомагати арміям країн, що межують з Росією
Пентагон припиняє фінансувати армії країн на кордоні з Росією
5 вересня, 13:32

Події в Україні

Втрати ворога станом на 8 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 8 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 вересня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 8 вересня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 8 вересня 2025
Заяви Трампа про Україну, вибухи на Київщині: головне за ніч
Заяви Трампа про Україну, вибухи на Київщині: головне за ніч
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
DeepState: Сили оборони України відкинули ворога з трьох населених пунктів на Донеччині
DeepState: Сили оборони України відкинули ворога з трьох населених пунктів на Донеччині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 вересня 2025
8050
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
6951
Мій Music Hall Олени Мозгової. Супершоу, яке завершилося матюками (фото)
5887
Прогноз магнітних бур на 7-9 вересня: якою буде сонячна активність
2390
Трамп зробив гучну заяву про нові санкції проти Росії

Новини

Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Сьогодні, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua