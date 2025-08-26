Росія атакувала шахту на Донеччині: є жертва та поранені

Під землею опинилися заблокованими 148 гірників, яких вже визволили

Один з постраждалих перебуває у тяжкому стані

Сьогодні, 26 серпня російська окупаційна армія здійснила атаку на шахту ДТЕК. Через обстріл загинув один працівник, ще троє отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

Внаслідок обстрілу підприємств вугільної галузі на Донеччині постраждали четверо працівників. Один із них загинув, ще один перебуває у тяжкому стані, двоє отримали поранення середнього ступеня тяжкості.

Також у результаті обстрілу були знеструмлені підстанції, які живили вугільні шахти, внаслідок чого під землею опинилися заблокованими 148 гірників.

«Завдяки швидкій та злагодженій роботі енергетиків і рятувальників усіх заблокованих гірників підняли на поверхню. Наразі життю та здоров’ю шахтарів нічого не загрожує», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 вересня, через російський обстріл території шахти виникла пожежа. В результаті чого загинуло двоє працівників.

До слова, російські війська атакували шахту під час обстрілу підприємства в Торецьку Донецької області. Чотирьох робітниць привалило і вони опинилися під завалами.

Також повідомлялось, що внаслідок ракетного удару у Дніпропетровській області понад три тис. шахтарів було заблоковано під землею.