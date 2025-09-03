Головна Країна Події в Україні
«Укрзалізниця» повідомила про затримку потягів через російський обстріл: перелік

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото з відкритих джерел

21 потяг затримується через ворожий обстріл

Укрзалізниця попередила українців про затримку низки рейсів внаслідок ворожого обстрілу у ніч на 3 вересня. У пресслужбі компанії повідомили, що через російську атаку є пошкодження залізничної інфраструктури в Кіровоградській області, інформує «Главком».

Потяги, що затримуються внаслідок обстрілу РФ

  • №76 Кривий Ріг – Київ,
  • №75 Київ – Кривий Ріг,
  • №79 Дніпро – Львів,
  • №791 Кременчуг – Київ,
  • №790 Кропивницький – Київ,
  • №121 Херсон – Краматорськ,
  • №85 Запоріжжя – Львів,
  • №38 Київ – Запоріжжя,
  • №37 Запоріжжя – Київ,
  • №51 Запоріжжя – Одеса,
  • №789 Кропивницький – Київ,
  • №119 Дніпро – Хелм,
  • №31 Запоріжжя – Перемишль,
  • №59 Харків – Одеса,
  • №65/165 Харків – Черкаси, Умань,
  • №102 Краматорськ – Херсон,
  • №80 Львів – Дніпро,
  • №120 Хелм – Дніпро,
  • №86 Львів – Запоріжжя,
  • №8 Одеса – Харків,
  • №54 Одеса – Дніпро,
  • №254 Одеса – Кривий Ріг.

«Традиційно залізничники якомога оперативніше намагатимуться відновити пошкоджену інфраструктуру та зроблять все, щоб скоротити час затримки поїздів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Кіровоградська ОВА повідомила про ворожу атаку на Знам’янську громаду, зокрема по об’єктах АТ «Укрзалізниця».

