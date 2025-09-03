«Укрзалізниця» повідомила про затримку потягів через російський обстріл: перелік

21 потяг затримується через ворожий обстріл

Укрзалізниця попередила українців про затримку низки рейсів внаслідок ворожого обстрілу у ніч на 3 вересня. У пресслужбі компанії повідомили, що через російську атаку є пошкодження залізничної інфраструктури в Кіровоградській області, інформує «Главком».

Потяги, що затримуються внаслідок обстрілу РФ

№76 Кривий Ріг – Київ,

№75 Київ – Кривий Ріг,

№79 Дніпро – Львів,

№791 Кременчуг – Київ,

№790 Кропивницький – Київ,

№121 Херсон – Краматорськ,

№85 Запоріжжя – Львів,

№38 Київ – Запоріжжя,

№37 Запоріжжя – Київ,

№51 Запоріжжя – Одеса,

№789 Кропивницький – Київ,

№119 Дніпро – Хелм,

№31 Запоріжжя – Перемишль,

№59 Харків – Одеса,

№65/165 Харків – Черкаси, Умань,

№102 Краматорськ – Херсон,

№80 Львів – Дніпро,

№120 Хелм – Дніпро,

№86 Львів – Запоріжжя,

№8 Одеса – Харків,

№54 Одеса – Дніпро,

№254 Одеса – Кривий Ріг.

«Традиційно залізничники якомога оперативніше намагатимуться відновити пошкоджену інфраструктуру та зроблять все, щоб скоротити час затримки поїздів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Кіровоградська ОВА повідомила про ворожу атаку на Знам’янську громаду, зокрема по об’єктах АТ «Укрзалізниця».