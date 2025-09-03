«Укрзалізниця» повідомила про затримку потягів через російський обстріл: перелік
21 потяг затримується через ворожий обстріл
Укрзалізниця попередила українців про затримку низки рейсів внаслідок ворожого обстрілу у ніч на 3 вересня. У пресслужбі компанії повідомили, що через російську атаку є пошкодження залізничної інфраструктури в Кіровоградській області, інформує «Главком».
Потяги, що затримуються внаслідок обстрілу РФ
- №76 Кривий Ріг – Київ,
- №75 Київ – Кривий Ріг,
- №79 Дніпро – Львів,
- №791 Кременчуг – Київ,
- №790 Кропивницький – Київ,
- №121 Херсон – Краматорськ,
- №85 Запоріжжя – Львів,
- №38 Київ – Запоріжжя,
- №37 Запоріжжя – Київ,
- №51 Запоріжжя – Одеса,
- №789 Кропивницький – Київ,
- №119 Дніпро – Хелм,
- №31 Запоріжжя – Перемишль,
- №59 Харків – Одеса,
- №65/165 Харків – Черкаси, Умань,
- №102 Краматорськ – Херсон,
- №80 Львів – Дніпро,
- №120 Хелм – Дніпро,
- №86 Львів – Запоріжжя,
- №8 Одеса – Харків,
- №54 Одеса – Дніпро,
- №254 Одеса – Кривий Ріг.
«Традиційно залізничники якомога оперативніше намагатимуться відновити пошкоджену інфраструктуру та зроблять все, щоб скоротити час затримки поїздів», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Кіровоградська ОВА повідомила про ворожу атаку на Знам’янську громаду, зокрема по об’єктах АТ «Укрзалізниця».
Коментарі — 0