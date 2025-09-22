Головна Київ Новини
Атака на Київщину: виникли пожежі (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Атака на Київщину: виникли пожежі (відео)
На Київщині виникли пожежі після атаки дронів
Оперативні служби працюють на місці влучань

Цієї ночі Київщина опинилась під атакою ворожих безпілотників. Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив про перші наслідки російського обстрілу, пише «Главком».

За повідомленням ОВА, у Бориспільському районі унаслідок атаки сталося загорання триповерхового житлового будинку. Також виникла пожежа у двох приватних будинках.

Оперативні служби на місцях. Триває ліквідація загорянь. Інформація щодо потерпілих не надходила.

За повідомленням монінорингових каналів, терористичні війська РФ запустили по місту Бориспіль десятки дронів. Місцеві пабліки пишуть, що дрони летіли курсом на аеропорт. Також повідомляється, що є перші влучання.

