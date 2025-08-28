Головна Київ Новини
search button user button menu button

Внаслідок атаки на Київ пошкоджено офіс «Української правди» (фото)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Внаслідок атаки на Київ пошкоджено офіс «Української правди» (фото)
Внаслідок масованої повітряної атаки на Київ пошкоджено офіс «Української правди»
фото: Українська правда

Редакція продовжує працювати в штатному режимі

Російські терористи здійснили масовану комбіновану атаку на Київ цієї ночі. В результаті масованої комбінованої атаки Росії на Київ у ніч на 28 серпня постраждав офіс «Української правди», передає «Главком».

Внаслідок російського обстрілу пошкоджень зазнала будівля бізнес-центру, в якому розташований офіс видання. Серед штату – постраждалих немає.

8 фото
На весь екран
Українська правда

Як повідомило видання, наразі очікується офіційна інформація щодо масштабу ушкоджень та стану будівлі. Редакція продовжує працювати в штатному режимі.

«Главком» вже повідомляв, що через російську атаку постраждав столичний бізнес. Кондитерська Honey на Жилянській, якій ще навіть не виповнилось року, майже повністю зруйнована через удар росіян у ніч на 28 серпня.

Зауважимо, що завтра, 29 серпня, в Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертви масованої атаки ворога на столицю, що сталася в ніч на 28 серпня. 

Також повідомлялось, що після чергової масованої комбінованої атаки Росії на Київ рятувальні служби продовжують ліквідовувати наслідки удару. До робіт залучено авіацію. Гелікоптери ДСНС допомагають гасити масштабні пожежі, які виникли в результаті влучань

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що через удар окупантів по Києву пошкоджена будівля Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.

Нагадаємо, головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас вимагає від Російської Федерації припинити вбивства та вести переговори про мир.

Каллас наголосила, що поки світ шукає шлях до миру, Росія відповідає ракетами. «Нічна атака на Київ свідчить про свідомий вибір ескалації конфлікту та зневагу до мирних зусиль. Росія повинна припинити вбивства та розпочати переговори», – каже вона.

Зауважимо, через російську атаку в ніч на 28 серпня на столицю вже відомо про 14 загиблих. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що серед загиблих у Києві – троє дітей. Найменшій дитині, яка загинула внаслідок ворожого обстрілу, було лише два роки.

Кличко повідомив, що у столиці зафіксовано багато руйнувань у різних районах. Наслідки фіксують у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Голосіївському та Деснянському районах.

Внаслідок російського обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура: заклади освіти, торгівельні центри, житлові будинки, транспортна інфраструктура.

За повідомленням міського голови, у Дарницькому дайоні, де вщент зруйнована багатоповерхівка, рятувальники продовжують шукати людей під завалами. У Києві розгорнуто оперативні штаби для допомоги всім постраждалим.

Читайте також:

Теги: ЗМІ Київ обстріл Українська правда ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок удару в одному з під'їздів будинку у Дарницькому районі, вибито вікна та пошкоджено скління балконів з третього по 11 поверхи
Нічний обстріл Києва: сусіди врятували чоловіка, надавши йому першу допомогу
28 липня, 12:13
Повітряна тривога у Києві тривала пів години
Повітряна тривога у Києві тривала пів години
31 липня, 05:09
Начальник КМВА заявив, що ще навесні посадовці КМДА отримали доручення щодо врегулювання питання із хаотичним паркуванням автомобілів у столичних дворах
Хаос із парковками у Києві. Ткаченко пішов війною проти чиновників КМДА
30 липня, 08:57
До ліквідації наслідків залучено 180 рятувальників та 60 одиниць техніки
Удар по Києву 31 липня: за ніч рятувальники дістали ще 10 тіл, серед них – дворічна дитина
1 серпня, 07:33
Чоловік був дуже обережним і працював виключно з клієнтами, яких йому рекомендували знайомі
У Києві затримали зловмисника, який за $15 тис. допомагав з отриманням інвалідності
5 серпня, 11:51
Олена Говорова нещодавно придбала житло
Заступниця Кличка купила нову квартиру: названа сума угоди
15 серпня, 09:57
Паркани, які перекривають прохід на набережну Дніпра, досі стоять
Доступ до Дніпра. Прокуратура просить команду Кличка прибрати паркани
21 серпня, 15:09
Подільський міст у Києві засяяв кольорами державного прапора
Подільський міст у Києві засяяв кольорами державного прапора
23 серпня, 23:22
Ворожа атака спричинила пожежі
Окупанти вдарили по енергетичному підприємству на Полтавщині
Вчора, 08:35

Новини

Киянка розповіла, як вижила після влучання «шахеда» у її квартиру
Киянка розповіла, як вижила після влучання «шахеда» у її квартиру
Окупанти вдарили по сортувальному депо «Нової пошти»: поранені працівники
Окупанти вдарили по сортувальному депо «Нової пошти»: поранені працівники
РФ масовано атакувала Київ: вже 15 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
РФ масовано атакувала Київ: вже 15 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
Внаслідок атаки на Київ пошкоджено офіс «Української правди» (фото)
Внаслідок атаки на Київ пошкоджено офіс «Української правди» (фото)
Київ. Одна з кондитерських повністю зруйнована внаслідок обстрілу РФ
Київ. Одна з кондитерських повністю зруйнована внаслідок обстрілу РФ
У Києві 29 серпня оголошено днем жалоби
У Києві 29 серпня оголошено днем жалоби

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2025
4856
РФ масовано атакувала Київ: вже 15 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
3853
Польща ще жалкуватиме, що ображала українців
3377
Застукали в туалеті. Після зміни генпрокурора у Хмельницькому – переполох
3229
Прогноз магнітних бур на 28-30 серпня: якою буде сонячна активність

Новини

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Сьогодні, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
Сьогодні, 12:35
Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37

Прес-релізи

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua