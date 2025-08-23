Вогонь охопив новий резервуар: Новошахтинський НПЗ палає третю добу (відео)

Новошахтинський НПЗ горить вже третю добу, вогонь перекинувся на новий резервуар

У Ростовській області триває пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі. Станом на ранок 23 серпня, вогонь перекинувся на новий резервуар. Пожежа розпочалася внаслідок атаки дронів 21 серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Повідомляється, що в ніч на 21 серпня жителі Ростова почули вибухи, що пролунали в районі НПЗ. Згодом місцеві пабліки поширили кадри з місця події, на яких було видно масштабну пожежу на території підприємства.

Новошахтинський НПЗ є єдиним нафтопереробним заводом у Ростовській області. Він спеціалізується на виробництві мазуту, дизельного та інших видів пального, які, як відомо, використовуються для забезпечення потреб збройних сил РФ. Проєктна потужність заводу сягає 7,5 млн тонн нафти на рік.

Раніше цей об’єкт вже зазнавав атак. Тоді дрони СБУ перевантажили російську протиповітряну оборону, що дало змогу українським силам завдати удару ракетами.

