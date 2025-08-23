Головна Світ Соціум
Вогонь охопив новий резервуар: Новошахтинський НПЗ палає третю добу (відео)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Вогонь охопив новий резервуар: Новошахтинський НПЗ палає третю добу (відео)
У ніч на 21 серпня дрони атакували Ростовську область
фото: скріншот з відео

Новошахтинський НПЗ горить вже третю добу, вогонь перекинувся на новий резервуар

У Ростовській області триває пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі. Станом на ранок 23 серпня, вогонь перекинувся на новий резервуар. Пожежа розпочалася внаслідок атаки дронів 21 серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Повідомляється, що в ніч на 21 серпня жителі Ростова почули вибухи, що пролунали в районі НПЗ. Згодом місцеві пабліки поширили кадри з місця події, на яких було видно масштабну пожежу на території підприємства.

Новошахтинський НПЗ є єдиним нафтопереробним заводом у Ростовській області. Він спеціалізується на виробництві мазуту, дизельного та інших видів пального, які, як відомо, використовуються для забезпечення потреб збройних сил РФ. Проєктна потужність заводу сягає 7,5 млн тонн нафти на рік.

Раніше цей об’єкт вже зазнавав атак. Тоді дрони СБУ перевантажили російську протиповітряну оборону, що дало змогу українським силам завдати удару ракетами.

Як відомо,  у ніч на 21 серпня дрони атакували Ростовську область. За повідомленням місцевих каналів, під ударом опинився Новошахтинський НПЗ, передає «Главком».

Повідомляється, що спершу місцеві почули вибухи, що пролунали в районі нафтопереробного заводу. Згодом з'явилась інформація, що на території підприємства зафіксовано влучання.

На кадрах, що поширили місцеві пабліки, видніється пожежа. 

Читайте також:

Теги: росія нафта пожежа

