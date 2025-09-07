Головна Одеса Новини
Ворог атакував Одесу дронами: є руйнування

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Пошкодження в Одесі внаслідок обстрілу
фото: Думська

Через російський обстріл зазнав пошкоджень Одеський палац спорту

Ворог завдав масованого удару по Одесі та Одеському району ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеську ОВА.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що попри активну роботу ППО, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлову забудову.

У місті виникло кілька пожеж, зокрема у багатоповерхових будівлях. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки.

За повідомленням місцевого медіа «Думська», через російський обстріл зазнав пошкоджень Одеський палац спорту. Також з'явились фото з наслідками.

Ворог атакував Одесу дронами: є руйнування фото 1
фото: Думська
Ворог атакував Одесу дронами: є руйнування фото 2

Варто зазначити, що у ніч на 7 вересня російські окупанти завдали комбінованого удару по місту Кривий Ріг. 

Ціллю окупантів стали об'єкти транспортної та міської інфраструктури, а також приватний сектор. На всіх об'єктах розпочато аварійно-рятувальну операцію.

Цієї ночі окупанти масовано обстріляли Кременчук ударними безпілотниками. За повідомленням моніторингових каналів, зафіксовано численні влучання, виникли пожежі в місті.

Також під ударом опинився і Київ. Є загиблі через атаку. Загалом через атаку та влучань уламків та влучань уламків у столиці серйозно постраждали кілька багатоповерхових житлових будинків у Святошинському та Дарницькому районах.

Теги: обстріл Одеса пожежа

