Ворог атакував Одесу дронами: є руйнування

Через російський обстріл зазнав пошкоджень Одеський палац спорту

Ворог завдав масованого удару по Одесі та Одеському району ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеську ОВА.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що попри активну роботу ППО, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлову забудову.

У місті виникло кілька пожеж, зокрема у багатоповерхових будівлях. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки.

За повідомленням місцевого медіа «Думська», через російський обстріл зазнав пошкоджень Одеський палац спорту. Також з'явились фото з наслідками.

фото: Думська

Варто зазначити, що у ніч на 7 вересня російські окупанти завдали комбінованого удару по місту Кривий Ріг.

Ціллю окупантів стали об'єкти транспортної та міської інфраструктури, а також приватний сектор. На всіх об'єктах розпочато аварійно-рятувальну операцію.

Цієї ночі окупанти масовано обстріляли Кременчук ударними безпілотниками. За повідомленням моніторингових каналів, зафіксовано численні влучання, виникли пожежі в місті.

Також під ударом опинився і Київ. Є загиблі через атаку. Загалом через атаку та влучань уламків та влучань уламків у столиці серйозно постраждали кілька багатоповерхових житлових будинків у Святошинському та Дарницькому районах.