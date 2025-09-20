Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти атакували Полтавщину: є пошкодження

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти атакували Полтавщину: є пошкодження
Окупанти атакували Полтавщину
фото: Полтавська міська рада

За попередніми даними, обійшлось без постраждалих

Сьогодні, 20 вересня російські терористи атакували Полтавщину ударними дронами. За повідомленням міської ради, зафіксовано влучання у Миргородському та Полтавському районах, пише «Главком».

Повідомляється, що окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі. Усі відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків атаки.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, на Полтавщині російський БпЛА влучив по автозаправній станції. Наслідки та світлини з місця влучання оприлюднили в ДСНС.

За повідомленням ДСНС, внаслідок удару по АЗС виникла пожежа та руйнування будівлі.  Постраждали четверо людей – троє водіїв та касир.

Пошкоджено автомобілі, будівлю та обладнання станції.

Також стало відомо, що унаслідок нічного обстрілу Полтавщини та тимчасового знеструмлення кількох дільниць у регіоні було задіяно резервні тепловози. 

Читайте також:

Теги: Полтавщина обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зруйнований будинок у Києві через атаку РФ
Масований удар по Україні: як відреагували світові лідери
7 вересня, 23:56
Під час розмови лідери скоординували свої дипломатичні зусилля
Зеленський обговорив із Макроном наслідки атаки на Україну
7 вересня, 14:29
Окупанти атакували дронами Дніпро: виникли масштабні пожежі
Окупанти атакували дронами Дніпро: виникли масштабні пожежі
5 вересня, 02:47
Працівники не постраждали
Росіяни атакували бригаду енергетиків ДТЕК на Дніпропетровщині під час аварійних робіт
1 вересня, 18:40
На місцях працюють всі уповноважені служби
Атака на Одещину: пошкоджено приватні будинки, та адмінбудівлі
31 серпня, 09:22
Наслідки ворожого обстрілу у Києві
Всеукраїнська Рада церков вийшла з заявою після масованої атаки РФ на Україну
28 серпня, 13:51
Ворог завдав удару по житловій п'ятиповерхівці у Києві
Масована атака на Україну. Повітряні сили повідомили, скільки вдалося збити цілей
28 серпня, 09:54
Найбільш забруднене повітря в Дарницькому районі
Обстріл столиці: якість повітря у деяких районах досягла небезпечного рівня
28 серпня, 07:05
Підписано закон про відпустки для військових, кількість постраждалих у Мукачеві зросла. Головне за 21 серпня
Підписано закон про відпустки для військових, кількість постраждалих у Мукачеві зросла. Головне за 21 серпня
21 серпня, 21:09

Події в Україні

Окупанти атакували Полтавщину: є пошкодження
Окупанти атакували Полтавщину: є пошкодження
Лінія фронту станом на 20 вересня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 20 вересня 2025. Зведення Генштабу
На Львівщині зниклого підлітка знайдено непритомним за 70 км від дому
На Львівщині зниклого підлітка знайдено непритомним за 70 км від дому
Священники помолилися за мир в Україні в несподіваному місці
Священники помолилися за мир в Україні в несподіваному місці
Путін посилює обстріли України: Bloomberg назвав причину
Путін посилює обстріли України: Bloomberg назвав причину
Дрони СБУ зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у Росії
Дрони СБУ зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у Росії

Новини

Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
Сьогодні, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
Сьогодні, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua