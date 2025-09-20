Окупанти атакували Полтавщину: є пошкодження

За попередніми даними, обійшлось без постраждалих

Сьогодні, 20 вересня російські терористи атакували Полтавщину ударними дронами. За повідомленням міської ради, зафіксовано влучання у Миргородському та Полтавському районах, пише «Главком».

Повідомляється, що окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі. Усі відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків атаки.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, на Полтавщині російський БпЛА влучив по автозаправній станції. Наслідки та світлини з місця влучання оприлюднили в ДСНС.

За повідомленням ДСНС, внаслідок удару по АЗС виникла пожежа та руйнування будівлі. Постраждали четверо людей – троє водіїв та касир.

Пошкоджено автомобілі, будівлю та обладнання станції.

Також стало відомо, що унаслідок нічного обстрілу Полтавщини та тимчасового знеструмлення кількох дільниць у регіоні було задіяно резервні тепловози.