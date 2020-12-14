Окупанти на Донбасі обстріляли українських захисників з гранатометів

Бойовики обстріляли українські позиції неподалік населеного пункту Шуми

Окупанти на Донбасі від початку поточної доби, 14 грудня, обстріляли позиції українських захисників із ручних протитанкових та підствольних гранатометів. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зазначається, порушення було зафіксовано надвечір неподалік населеного пункту Шуми.

«Постріли були неприцільними та не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Проте знаючи підступність противника, наші захисники завжди перебувають напоготові до можливих провокацій ворога – зброя начищена, пильність не втрачаємо. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає», ─ йдеться у повідомленні.

Наголошується, що сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 44 вибухонебезпечних предмети.

Як повідомлялося, російські найманці провокують українських морпіхів, які тримають оборону на Приазов'ї.

Також нагадаємо, що 11 грудня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі підтвердив намір розслідувати воєнні злочини РФ в Україні.