Журналіст Асєєв, який був в полоні «ДНР», отримав квартиру

Журналіст планує вивезти маму з окупованого Донбасу

Український журналіст та колишній полонений бойовиків на Донбасі Станіслав Асєєв отримав квартиру.

Про це він повідомив у Facebook.

«Вирішилось дуже важливе питання з житлом – і я отримав обіцяну президентом квартиру. Маю сказати, що люди, на яких було покладено реалізацію президентського слова ще у січні, мало що зробили, – і тільки при прямому втручанні Андрія Єрмака та людей з ОП все це вирішили буквально за місяць, за що я їм неймовірно вдячний», – написав він.

Журналіст планує вивезти маму з окупованого Донбасу.

«Перед усім, тому, що тепер я нарешті зможу вивезти маму з окупації і їй буде де жити. А сам я зможу нарешті не обертатись кожного дня з думками - чи не кинули її на підвал за те, що говорить її син. Тож ще раз дякую всім, хто доклав до цього зусиль – для моєї сім'ї це дійсно важливо», – зазначив він.

Як повідомлялося, Станіслав Асєєв був звільнений у межах обміну утримуваними особами на Донбасі 29 грудня 2019 року. Бойовики «ДНР» звинувачували його в шпигунстві й утримували з травня 2017 року.