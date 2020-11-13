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    Суспільство

    Журналіст Асєєв, який був в полоні «ДНР», отримав квартиру

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    Український&nbsp;журналіст та колишній полонений Станіслав Асєєв - Журналіст Асєєв, який був в полоні «ДНР», отримав квартиру
    Український журналіст та колишній полонений Станіслав Асєєв

    Журналіст планує вивезти маму з окупованого Донбасу

    Український журналіст та колишній полонений бойовиків на Донбасі Станіслав Асєєв отримав квартиру.

    Про це він повідомив у Facebook.

    «Вирішилось дуже важливе питання з житлом – і я отримав обіцяну президентом квартиру. Маю сказати, що люди, на яких було покладено реалізацію президентського слова ще у січні, мало що зробили, – і тільки при прямому втручанні Андрія Єрмака та людей з ОП все це вирішили буквально за місяць, за що я їм неймовірно вдячний», – написав він.

    Журналіст планує вивезти маму з окупованого Донбасу.

    «Перед усім, тому, що тепер я нарешті зможу вивезти маму з окупації і їй буде де жити. А сам я зможу нарешті не обертатись кожного дня з думками - чи не кинули її на підвал за те, що говорить її син. Тож ще раз дякую всім, хто доклав до цього зусиль – для моєї сім'ї це дійсно важливо», – зазначив він.

    Як повідомлялося, Станіслав Асєєв був звільнений у межах обміну утримуваними особами на Донбасі 29 грудня 2019 року. Бойовики «ДНР» звинувачували його в шпигунстві й утримували з травня 2017 року.

    Теги: Донбас ДНР нерухомість житло журналіст квартира
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