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Росіяни посилюють авіаційні удари на одному з напрямків: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росіяни посилюють авіаційні удари на одному з напрямків: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

8 січня поблизу Кринок тривали позиційні бої

Українські війська продовжують утримувати позиції на лівому березі Херсонської області, а російські війська безуспішно завдають некерованих бомбових ударів по українських позиціях на цьому напрямку. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військ

Позиційні бої тривали на лінії Куп’янськ-Кремінна 8 січня, але підтверджених змін цієї лінії фронту немає. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський зазначив, що ситуація на Куп’янському напрямку залишається складною, але українські війська добре володіють ситуацією.

Російські та українські сили продовжували бойові дії на північ і південь від Бахмута, але жодних підтверджених змін лінії фронту не було. Позиційні бої тривали на північний захід від Бахмута в районі Богданівки; на захід від Бахмута біля Хромового; і на південний захід від Бахмута біля Кліщіївки та Андріївки.

Повідомляється, що російські війська атакували поблизу Авдіївки, зокрема в районі Степового, Тоненького, Новобахмутівки, за два кілометри на схід від Авдіївського коксохімічного заводу, Сіверного та Первомайського, біля Невельського, та на південний схід від Авдіївки біля промислової зони.

Російські війська нещодавно незначно просунулися на захід від Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 січня, показують, що російські війська просунулися на східну околицю Георгіївки. Позиційні бойові дії тривали на захід від Донецька в районі Мар’їнки та Георгіївки, на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки та Побєди.

Російські та українські війська продовжували бойові дії на ділянці кордону Донецько-Запорізької області 8 січня, однак підтверджених змін на цій ділянці фронту не було.

Російські війська нещодавно підтвердили наступ у Запорізькій області. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 січня, показують, що російські війська незначно просунулися на захід від Вербового. Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бої тривали поблизу Роботиного, на захід від Вербового та на північ від Новопрокопівки.

Російський блогер стверджує, що через ожеледицю на запорізькому напрямку російські війська можуть дістатися до своїх позицій лише за допомогою броньованої гусеничної техніки.

Окупаційний чиновник Запорізької області Володимир Рогов заявив, що погані погодні умови в Запорізькій області заважають російським і українським силам використовувати безпілотники для коригування артилерійського вогню.

Українські сили продовжували утримувати позиції на східному (лівому) березі Херсонської області 8 січня. Позиційні бої тривали під Кринками на східному березі Херсонської області. 

Речниця Південного оперативного командування ЗСУ Наталія Гуменюк повідомила, що російські війська посилюють бойові дії авіації на Херсонському напрямку. Гуменюк зазначила, що російські війська безуспішно завдають некерованих бомбових ударів по українських позиціях на східному березі Херсонської області.

Теги: армія військові наступ контрнаступ ЗСУ фронт

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