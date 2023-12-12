Окупанти штурмують Авдіївський коксохім: як ЗСУ стримують ворога
Росія напередодні розпочала масований наступ за підтримки танків і БМП на Авдіївському та Мар'їнському напрямках
Позиції на Авдіївському коксохімічному заводі Силам оборони вдається утримувати за рахунок підготовки, роботи аеророзвідників та артилерії. Про це в ефірі Радіо Донбас Реалії сказав речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.
«Противник намагається підійти до коксохіму, поки певним групам вдавалося дійти до паркану і там їх розбивали (Сили оборони – ред.), дуже багато трупів навколо валяється», – каже він.
11 грудня в ефірі телемарафону Штупун заявив, що Росія напередодні розпочала масований наступ за підтримки танків і БМП на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Раніше він повідомляв, що навколо Авдіївки агресор зібрав військо у понад 40 тисяч осіб.
Російські загарбники штурмують Авдіївку, як і раніше, з усіх сторін, крім західної.
Ситуація на одному із найгарячіших напрямках фронту залишається критичною. Місто після приходу окупантів перетворилося на суцільні руїни.
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