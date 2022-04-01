Сумщина: де не стріляють – будемо сіяти – голова ОВА

У лікарні області доставили комплекси Starlink

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький відзвітував, як минула доба в регіоні.

Лікарні області продовжують отримувати супутникові комплекси Starlink в рамках централізованої поставки від МОЗ. Уже отримали 14 комплексів з 25.

Спільно зі Стрийською міською радою Львівської області опрацювали питання отримання автомобіля швидкої для мешканців Тростянця.

Для потреб медичних закладів область отримала декілька гуманітарних вантажів медичного призначення.

За останню добу для потреб області благодійниками доставлено три генератори для потреб служб ДСНС та насосне обладнання для підприємств Охтирки, Краснопілля, Лебедина і Сум. До області прибув гуманітарний вантаж Агентства ООН у справах біженців − продукти харчування, ліки, медичне обладнання, дитяче харчування, предмети гігієни, ковдри, спальні мішки тощо.

«Продовжуємо відновлювати газо- і електропостачання у Тростянці. Попри все, на Сумщині плануємо починати посівну! Там, де не стріляють – будемо сіяти. Аграрії готують ґрунт під посів ярих культур. Якщо насінням ще забезпечені більш-менш, то складнощі із придбанням та доставкою дизельного пального лишаються. Не все добре і з добривами», – написав Живицький.

У Конотопському районі пересування дорогами громад – небезпечно!

«Війська ворога, як і раніше, активно рухаються в різних напрямах. Те саме стосується і північної частини Роменського району», – наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, Мінінфраструктури почало оцінку збитків, нанесених окупантами Тростянцю.

Читайте також: