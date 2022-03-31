Мінінфраструктури почало оцінку збитків, нанесених окупантами Тростянцю

Наразі у звільненому Тростянці ще працюють сапери та ДСНС

Міністерство інфраструктури України розпочало рахувати збитки та планувати відбудову міста Тростянця на Сумщині, яке місяць перебувало під російською окупацією та було звільнено кілька днів тому.

Зокрема, відбудову повністю зруйнованої привокзальної площі візьме на себе Укрзалізниця. Про це повідомляє у Facebook міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

«Непораховані смерті, зруйновані площі та будинки. За словами місцевих жителів, росіяни навіть не намагалися взяти владу, вони зайняли кілька позицій у місті і чекали швидкого просування далі, а коли цього не відбулося, почали займатися мародерством та хаотичним захистом», – зазначив Кубраков.

Наслідком російської окупації стало також руйнування об'єктів соціальної інфраструктури.

«Розстріляна міська лікарня. Військові та місцеві не знаходять жодного логічного чи тактичного пояснення, навіщо. Це була одна з лікарень, де успішно втілена медична реформа, проведено переобладнання, ремонт та термомодернізація спільно із західними партнерами», – повідомив міністр інфраструктури.

Наразі у звільненому Тростянці, за словами Кубракова, ще працюють сапери та ДСНС.

Нагадаємо, російські війська захопили Тростянець ще 1 березня. Три російські колони з різних сторін зайшли в місто і повністю зайняли його.

26 березня 93-я окрема механізована бригада «Холодний Яр» звільнила Тростянець від російських загарбників.